मकर संक्रांति 2023: आज बना अद्भुत संयोग! ये उपाय बना देगा आपको मालामाल, शनि-सूर्य खोलेंगे नसीब

Makar Sankranti Totke To Please Surya and Shani: सूर्य देव की ऊर्जा से ही धरती पर प्राणियों का अस्तित्‍व है. मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को ही समर्पित किया गया है. इस दिन सूर्य शनि की राशि में मकर में प्रवेश करते हैं, जिसे मकर संक्रांति का कहा जाता है. सूर्य गोचर का यह पर्व सूर्य और शनि दोनों की कृपा पाने के लि बेहद शुभ होता है. इस साल तो मकर संक्रांति का पर्व विशेष है क्‍योंकि कई साल के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है, जब सूर्य के मकर में प्रवेश के समय शनि पहले से ही स्‍वराशि मकर में मौजूद हैं.

मकर संक्रांति पर विशेष संयोग

मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि का शनि की राशि मकर में होना बेहद खास संयोग है. इसके अलावा मकर संक्रांति का पर्व आज 15 जनवरी, रविवार को मनाया जा रहा है. चूंकि रविवार का दिन सूर्य देव को ही समर्पित है, ऐसे में मकर संक्रांति का रविवार के दिन पड़ना सूर्य की विशेष कृपा पाने का खास मौका है. इसके अलावा आज मकर संक्रांति पर सुकर्मा और धृति योग भी बन रहे हैं, जिन्‍हें स्‍नान, दान, पुण्‍य आदि करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. आज शाम 05:46 बजे तक मकर संक्रांति का पुण्‍य काल रहेगा. ऐसे में शाम के समय तक किया गया खास उपाय सूर्य देव और शनि देव को प्रसन्‍न करेगा. जिससे आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी और तरक्‍की के नए रास्‍ते खुलेंगे.

शनि-सूर्य की कृपा पाने के लिए आज मकर संक्रांति पर करें ये उपाय

- मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द दाल की खिचड़ी का दान करें. कच्‍चे चावल और उड़द दाल भी दान कर सकते हैं. ऐसा करने से शनि का प्रकोप दूर होता है और अक्षय पुण्‍य मिलता है.

- चावल का दान करने से अक्षय फल प्राप्‍त होता है. मान्‍यता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है.

- आज मकर संक्रांति पर तिल का दान करने से शनि दोष दूर होता है. जिन लोगों पर साढ़े साती, ढैय्या चल रही है, उन्‍हें काली तिल का दान जरूर करना चाहिए.

- घी का दान करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है. इससे जीवन में सफलता, तरक्‍की, अच्‍छी सेहत मिलती है. आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है. गुड़ का दान करने से भी सूर्य देव प्रसन्‍न होते हैं.

- काले कंबल का दान करने से राहु दोष दूर होता है.

