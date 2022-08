Vastu Tips for Home: घर की इस दिशा का है पैसे और सेहत से सीधा संबंध, ऐसी गड़बड़ी की तो होगा बड़ा नुकसान!

Vastu Tips for Home to get Money: आग्‍नेय कोण दक्षिण और पूर्व के मध्‍य की जगह को कहा जाता है. आग्‍नेय कोण के देवता अग्निदेव हैं और उनका इस दिशा पर प्रभाव रहता है. वहीं इस कोण के ग्रह अधिपति शुक्र हैं. वास्‍तु शास्‍त्र में हर दिशा और कोण की तरह आग्‍नेय कोण के लिए भी जरूरी नियम बताए हैं और कुछ कामों को करने के लिए इस जगह को वर्जित बताया गया है. चूंकि आग्‍नेय कोण का सीधा संबंध घर के सदस्‍यों की सेहत और आर्थिक स्थिति से रहता है, इसलिए इस कोण का गलत उपयोग भारी नुकसान करवा सकता है.

सबसे गर्म रहता है आग्नेय दिशा

आग्नेय कोण पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य स्थान को कहते हैं. इस दिशा में सूर्य की किरणें सबसे ज्‍यादा पड़ती हैं इसलिए यह दिशा सबसे ज्‍यादा गर्म रहती है. इसलिए इस दिशा में अग्नि से जुड़ी चीजें रखना चाहिए. लिहाजा इस दिशा में किचन बनवाना सबसे अच्‍छा होता है. इसके अलावा बिजली के उपकरण, इन्वर्टर, गीजर, बॉयलर आदि रखना अच्‍छा होता है. इसके अलावा शुक्र का भी प्रभाव होने के कारण यहां पर ड्रेसिंग टेबल या सुंदरता से जुड़ी चीजें रखना शुभ होता है. वहीं इस दिशा में गलत चीजें रखने से धन हानि होती है और घर की महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

आग्‍नेय कोण में न रखें ये चीजें

- कभी भी आग्‍नेय दिशा में पानी या शीतलता वाली चीजें न रखें. इस दिशा में बोरिंग करवाना, हैंडपंप लगवाना, पानी की टंकी बनवाना भी अशुभ होता है. इसके अलावा अंडरवॉटर टैंक भी न बनवाएं, वरना आर्थिक नुकसान भी होता है. साथ ही धन की आवक भी रुकती है.

- आग्‍नेय कोण में गलत सामान रखने से महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही घर में कलह रहती है. परिवार के सदस्‍यों में झगड़ा रहता है.

- अग्नि की दिशा में शीतलता का सामान रखने से करियर-व्‍यापार में तरक्‍की रुकती है.

- आग्‍नेय कोण में सेप्टिक टैंक बनाना भी बहुत अशुभ होता है. ऐसा करने से घर में भारी वास्‍तु दोष पैदा होता है. घर के लोगों के कामों में बाधाएं आती हैं. बीमारियों के शिकार होते हैं.

- यदि आग्‍नेय कोण में बेडरूम बना लें तो पति-पत्‍नी के बीच झगड़े होते हैं. अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं. पति-पत्‍नी के रिश्‍ते बुरा असर पड़ता है.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

