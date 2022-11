What to do before sleeping: रात की नींद बहुत अहम होती है, वैसे ही रात को सोने के लिए जाने से पहले का समय भी बहुत खास होता है. यदि इस समय सोने से पहले कुछ खास काम कर लिए जाएं तो इसका जबरदस्‍त फायदा होता है. यदि नींद अच्‍छी आए तो अगला दिन शानदार होता है. साथ ही ये काम वास्‍तु शास्‍त्र में भी बेहद शुभ माने गए हैं और मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करते हैं.

रात में सोने से पहले जरूर कर लें ये काम

- सोने से पहले हाथ-पैर, मुंह जरूर धोएं. इससे बुरे सपने नहीं आते हैं. साथ ही जिस बेड और बिस्‍तर पर सोएं, उसका साफ-सुथरा रहना जरूरी है. चादर, तकिए, कंबल आदि साफ रहें, ये सुनिश्चित कर लें. ना ही कभी भी ऐसे बेड पर सोएं जो टूटा हुआ हो या खराब स्थिति में हो.

- सोने से कुछ देर पहले अपने बेडरूम में कपूर जला लें. इससे कमरे में सकारात्‍मकता रहती है और जीवनसाथी से रिश्‍ते बेहतर रहते हैं. यदि कमरे में मोरपंख लगा हो तो और भी अच्‍छा है.

- सोने से पहले अपने ईष्‍ट देव का स्‍मरण जरूर करें. ऐसा करने से नींद भी अच्‍छी आती है और आप पर देवी-देवताओं की हमेशा कृपा भी बनी रहती है.

- रात के समय पीने के पानी की जगह के पास दीपक जला कर रख दें. लेकिन देख लें कि आसपास पर्दा वगैरह ना हो, ताकि दुर्घटना होने की आशंका न रहे. पीने के पानी के पास दीपक जलाने से मां लक्ष्‍मी विशेष कृपा करती हैं.

- कभी भी दरवाजे की तरफ पैर करके न सोएं.

- किचन हमेशा अच्‍छी तरह से साफ करके सोएं. किचन में कभी भी गंदे बर्तन न छोड़ें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

