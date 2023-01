Best direction for Office sitting in hindi: जिस तरह घर के वास्‍तु दोष, नकारात्‍मक ऊर्जा हमारे जीवन में ढेरों समस्‍याएं पैदा करते हैं. वैसे ही ऑफिस में गलत जगह पर बैठना, ऑफिस की टेबल का गलत होना आदि भी आपकी तरक्‍की में आड़े आते हैं. इन गलतियों के चलते कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी लोगों को समय पर सफलता, पद, पैसा, सम्‍मान नहीं मिल पाता है. हम ऑफिस में बहुत लंबा समय बिताते हैं इसलिए ऑफिस का वास्‍तु सही होना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं ऑफिस से जुड़े महत्‍वपूर्ण वास्‍तु टिप्‍स

ऑफिस में रखें इन बातों का ध्‍यान

- ऑफिस में आपके बैठने की दिशा और स्थिति सही होना बहुत जरूरी है, वरना कड़ी मेहनत के बाद भी आपको उचित पद, पैसा, सम्‍मान नहीं मिलेगा. हमेशा ध्‍यान रखें कि आप जहां बैठें हों कंधे के पास खिड़की नहीं होना चाहिए. ना ही आपके बैठने की जगह के आस-पास जाल लगा हो या बेहद करीब में दरवाजा न हो.

- ऑफिस का किसी गली के ऊपर होना अच्‍छा नहीं होना चाहिए. ना ही ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से सीधे रास्‍ता दिखता हो. इससे उन्‍नत‍ि में बाधा आती है. इसी तरह गलियारे की सीध में बैठना भी शुभ नहीं होता है.

- ऑफिस में हमेशा उत्‍तर या पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके बैठें. उत्‍तर-पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना भी अच्‍छा होता है. ऐसा करने से तेजी से प्रमोशन मिलता है. प्रभाव बढ़ता है. सैलरी अच्‍छी रहती है. काम में बाधाएं नहीं आती हैं.

- हमेशा बैठने की जगह ऐसी हो कि आपके पीछे ठोस दीवार हो, पीठ के पीछे दीवार का होना बहुत शुभ होता है. इससे आपकी पोजीशन ऑफिस में हमेशा मजबूत रहेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

