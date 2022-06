इन 2 वाहनों के आगे आए तो कटेगा 10 हजार रुपये का चालान! सड़क पर निकलने से पहले जान लें बचने का तरीका

Challan For Not Giving Way To Emergency Vehicles: मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, किसी भी वाहन चालक के लिए जरूरी है कि वह इमरजेंसी व्हीकल्स- जैसे एम्बुलेंस और दमकल वाहन आदि को रास्ता दें.