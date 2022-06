Toyota Fortuner के दीवाने दिल थाम कर बैठें, नए प्लेटफॉर्म और इंजन के साथ आने वाली है एसयूवी!

All New Toyota Fortuner To Come With New Engine: जापानी वाहन निर्माता टोयोटा की फॉर्च्यूनर का फैन बेस बहुत तगड़ा है. भारत में कंपनी की यह सबसे चर्चित एसयूवी है और अपने सेगमेंट में राज करती है. कंपनी की इनोवा के भी काफी फैन्स हैं. ऐसे में अब टोयोटा दक्षिण एशियाई बाजारों के लिए नए मॉडल पर काम कर रही है. कंपनी नई Innova HyCross, नई मिड-साइज्ड एसयूवी और अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर एसयूवी पेश करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर को थाईलैंड में 2023 में लॉन्च किया जा सकता है.

क्या होंगे बदलाव?

नई टोयोटा फॉर्च्यूनर के मैकेनिक्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, अगली पीढ़ी की फॉर्च्यूनर, टोयोटा के TNGA-F प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो ब्रांड के 'बिग बॉडी-ऑन-फ्रेम' एसयूवी और फुल साइज पिकअप ट्रक को रेखांकित करता है. प्लेटफॉर्म 2,850-4,180mm की व्हीलबेस लंबाई को सपोर्ट करता है. यह आर्किटेक्चर वर्तमान में Land Cruise J300, Lexus LX, Toyota Sequoia और Toyota Tundra में आता है.

नया डीजल इंजन मिलेगा!

अगली पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आ सकती है, जिसमें नया डीजल इंजन भी हो सकता है. SUV में 1GD-FTV 2.8-लीटर डीजल इंजन मिल सकता है. सुजुकी के माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम की तरह ही नया फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड डीजल वेरिएंट एक एकीकृत स्टार्टर जनरेटर (ISG) के साथ आएगा.

इसमें हो सकता है जीडी हाइब्रिड सिस्टम

पिछली कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, टोयोटा के नए माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन को जीडी हाइब्रिड कहा जा सकता है. बिल्कुल नया टोयोटा फॉर्च्यूनर माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन उच्च ईंधन दक्षता और अतिरिक्त टॉर्क प्रदान करने वाला हो सकता है. यह इंजन स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम के साथ आएगा. इसका माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम ब्रेकिंग के दौरान गतिज ऊर्जा एकत्र कर सकता है और एक्सीलेरेशन पर अतिरिक्त टॉर्क जनरेट कर सकती है. नए मॉडल से उच्च ईंधन दक्षता के साथ बेहतर पावर और टॉर्क की पेशकश करने की उम्मीद है.

