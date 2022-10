Scorpio-N: नहीं हुआ इंतजार, आनंद महिंद्रा ने खरीद ही ली यह जबर्दस्त कार, कीमत बस 12 लाख

Anand Mahindra New SUV: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) को गाड़ियों से खास लगाव है. वह खुद भी, नई-नई गाड़ियां ट्राई करते रहते हैं और उनमें से जो पसंद आए उसे खरीद भी लेते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने कार कलेक्शन में एक धांसू एसयूवी को जोड़ा है. उन्होंने ट्विटर पोस्ट के जरिए इस गाड़ी की तस्वीर भी अपलोड की और लोगों से इसके लिए एक नया नाम भी पूछा है. आनंद महिंद्रा की इस पोस्ट पर यूजर्स के कई मजेदार जवाब भी आए.

आनंद महिंद्रा ने खरीद ही ली यह जबर्दस्त कार

दरअसल, आनंद महिंद्रा को अपनी स्कॉर्पियो-एन एसयूवी की डिलिवरी मिली है. उनकी एसयूवी लाल रंग की है. उन्होंने अपनी इस नई कार के साथ एक तस्वीर खिंचाई और ट्विटर पर पोस्ट किया है. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, "मेरे लिए बड़ा दिन; मेरी स्कॉर्पियो-एन मिल गई. इसके लिए एक अच्छा नाम चाहिए... सुझावों का स्वागत है!" बता दें कि इस गाड़ी की कीमत 11.99 लाख रुपये से शुरू होकर 23.90 लाख रुपये तक जाती है. देखकर लगता है कि आनंद महिंद्रा ने इसका टॉप वेरिएंट ही लिया है.

Big day for me; received my ScorpioN…. Need a good name for it…Recommendations welcome! pic.twitter.com/YI730Eo9uh

