Bikes Under 2 Lakh: ये हैं 2 लाख रुपये से कम की शानदार मोटरसाइकिलें! इन्हें खरीद डाला तो लाइफ झिंगालाला

Best Bikes Under Two Lakh: दोपहिया वाहन सेगमेंट में मोटरसाइकिलों की बड़ी बाजार हिस्सेदारी है. बड़ी संख्या में लोग मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अगर आप कोई नई मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहे हैं तो आज हम आपके लिए दो लाख रुपये से कम की कुछ मोटरसाइकिलों की जानकारी लेकर आए हैं. चलिए, आपको इनके बारे में बताते हैं.

Bajaj Pulsar N250 (1.44 लाख रुपये)

यह भारत में सबसे सस्ती 250cc बाइक है. पल्सर N250 का इंजन 24.1 bhp पावर जनरेट करता है. इसका वजन 162 किलोग्राम है. इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, 5-स्पीड गियरबॉक्स और सिंगल-चैनल एबीएस मिलता है.

Yamaha MT 15 V2 (1.64 लाख रुपये)

यामाहा एमटी 15 V2 में USD फोर्क्स हैं. इसमें वही 155cc इंजन मिलता है, जो R15 और Aerox 155 में भी है. इसका इंजन 18.1 bhp पावर जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स, लिक्विड-कूलिंग, स्लिपर क्लच और डुअल-चैनल ABS मिलता है.

Suzuki Gixxer 250 (1.77 लाख रुपये)

Suzuki Gixxer 250 स्ट्रीट बाइक है, इसका इंजन 26.13 बीएचपी पावर जनरेट करता है. इसका वजन सिर्फ 156 किलोग्राम है. इसमें ऑयल कूलिंग, डुअल-चैनल ABS और 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.

KTM 200 Duke (1.9 लाख रुपये)

केटीएम 200 का वजन 159 किलोग्राम है. इसका 200cc इंजन 24.67 बीएचपी पावर जनरेट करता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-चैनल ABS, लिक्विड कूलिंग, 6-स्पीड गियरबॉक्स जैसे कई फीचर्स मिलते हैं.

कई अन्य बाइक्स का भी ऑप्शन

इनके अलावा Apache RTR 200 4V (कीमत 1.28 लाख रुपये से शुरू), Bajaj Pulsar RS 200 (कीमत 1.71 लाख रुपये) और Honda Hornet 2.0 (कीमत 1.36 लाख रुपये) भी अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

