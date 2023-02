Nexon खूब बिकी, लेकिन दूसरे नंबर पर रहकर भी सिकंदर बनी Brezza, सीधा 50 फीसदी की ग्रोथ

Tata Nexon vs Brezza: भारत में एसयूवी कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है. देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग सब-कॉम्पैक्ट SUVs के बारे में. यानी वो सस्ती एसयूवी, जिन्हें जनवरी 2023 में सबसे ज्यादा खरीदा गया है. बीते महीने इस सेगमेंट में कुल बिक्री 59,444 यूनिट रही, जो जनवरी 2022 में बेची गई 56,187 यूनिट से 5.80 प्रतिशत अधिक थी. Tata Nexon लिस्ट में सबसे ऊपर रही है. हालांकि मारुति ब्रेजा दूसरे नंबर पर आकर भी असली सिकंदर निकली.

Nexon से इस मामले में आगे निकली Brezza

दरअसल, 26.19 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ Tata Nexon इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. जनवरी 2023 में नेक्सॉन की बिक्री 15,567 यूनिट रही, जो जनवरी 2022 में बेची गई 13,816 यूनिट्स से 12.67 प्रतिशत ज्यादा है.

Top 10 Car Sales in January 2023

Maruti Alto Tops the Chart.

Tata nexon Best Selling SUV.

Hyundai Creta Best Selling Mid Size SUV.

Maruti Dzire Best Sedan.#CarSales #Maruti #Hyundai #Tatamotors pic.twitter.com/gUim7tiMhC

