Car स्टार्ट करते समय आप तो नहीं कर रहे यह गलती, जल्दबाजी में हो जाता है बड़ा नुकसान!

Tips to Warm Up Your Car in Winter: सर्दियों में जिस तरह हमारे शरीर को देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी कार को भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है. ठंड के कारण अक्सर गाड़ी के इंजन से लेकर बैटरी तक की परफॉर्मेंस प्रभावित होने लगती है. इसलिए आपको गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर चलाने तक, कई बातों का ध्यान रखना होता है. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं, जो कार में बैठकर उसे तुरंत स्टार्ट करते हैं और फिर जल्दीबाजी में उसे दौड़ाने भी लगते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं.

दरअसल, सर्दियों में हमारी गाड़ी को वॉर्म अप की जरूरत होती है. गाड़ी का वॉर्म अप तो हर मौसम में होना चाहिए, लेकिन सर्दियों में इसकी खास जरूरत होती है. ऐसा न करने से हमारी गाड़ी के इंजन को काफी नुकसान पहुंचता है और इसकी लाइफ कम हो जाती है. तो आइए जानते हैं आपको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए.

1. आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी में बैठकर चाबी को लगाते हैं तो इसके ड्राइवर डिस्प्ले में बहुत सारे सिंबल बन जाते हैं. गाड़ी कुछ सेकेंड्स के लिए सभी फीचर्स को स्कैन करती है. फिर 10-15 सेकेंड्स में ये सिंबल गायब हो जाते हैं. इस प्रोसेस को होने तक गाड़ी स्टार्ट न करें.

2. सर्दियो में गाड़ी स्टार्ट करने के बाद करीब 30 सेकेंड तक इसे खड़ी ही रहने दें. अगर आप तुरंत गाड़ी चलाने लगेंगे तो इंजन पर लोड पड़ेगा. यह ठीक ऐसा है कि सोते हुए व्यक्ति को तुरंत उठाकर काम पर लगा दिया जाए. इसलिए ठंड में गाड़ी को स्टार्ट करने के तुरंत बाद चलाना शुरू न करें, 30 सेकेंड इंतजार जरूर करें.

3. जब गाड़ी चलाना शुरू करें तो एकदम से स्पीड में न भगाएं. पहले कुछ मिनट तक इसे सामान्य स्पीड पर ही चलाएं. सर्दियों में पेट्रोल इंजन में गर्माहट रखने के लिए फ्यूल एडिटिव और डीजल इंजन को गर्म रखने के लिए डीजल 911 ईंधन का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है.

