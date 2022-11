Car Driving Tips: इस तरह बदलेंगे गियर तो कार पीएगी ज्यादा तेल, माइलेज देगी कम, कभी न करें ये 4 गलती

When to change gear in car : हर कोई चाहता है कि उनकी गाड़ी बढ़िया माइलेज दे. लेकिन कार चलाते समय हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से इंजन पर बुरा असर पड़ता है और गाड़ी माइलेज कम कर देती है. आप अपनी कार के गियर किस तरह बदलते हैं इसका असर भी इंजन पर पड़ता है. यहां हम आपको गियर बदलने से संबंधित चार गलतियों के बारे में बता रहे हैं, जो अक्सर लोग करते हैं उसकी वजह से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है.

1. क्लच

किसी भी मैन्युअल कार में गियर बदलने के लिए आपको क्लच दबाने की जरूरत पड़ती है. अक्सर लोग जल्दबाजी में पूरी तरह क्लच दबाए बिना ही गियर बदलने लगते हैं. आप ऐसी गलती कभी न करें. इससे कार का गियर सही तरह से शिफ्ट नहीं होता है और इंजन पर दबाव पड़ता है.

2. जल्दी गियर शिफ्ट

एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट होने के लिए कभी भी जल्दीबाजी ना करें. जरूरी स्पीड हासिल किए बिना ही अगर आप गियर बदलते हैं तो इंजन पर बुरा असर पड़ता है और माइलेज भी कम हो जाता है.

3. बिना वजह गियर बदलना

बिना वजह गियर बदलने से भी गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है. बार-बार गियर शिफ्ट होने से इंजन गर्म हो जाता है और ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करने लगता है. यानी जब जरूरत हो तभी गाड़ी का गियर बदलें.

4. सही स्पीड पर सही गियर

जब आप कार को छोटे गियर में ही तेज भगाएंगे, तब भी फ्यूल की ज्यादा खपत होती है. हमेशा कार के RPM के हिसाब से गियर को रखें. 1200 से 2000 RPM तक ही किसी गियर में चलाएं. इससे कम या ज्यादा होने पर आपको गियर बदल देना चाहिए.

