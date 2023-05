Car Safety Tips: कार में ना लग जाएग आग, रहें सावधान! इन 7 बातों का ख्याल रखना जरूरी

How To Keep Car Safe From Fire: कई बार कारों में आग लगने की घटनाएं सामने आती है. लेकिन, क्या इसका मतलब यह है कि लोगों को कार चलानी बंद कर देनी चाहिए? नहीं. दरअसल, कार में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनमें आग लगने का खतरा रहता है. लेकिन, आप कार में आग लगने की घटना को कुछ बातों का ध्यान रखकर काफी हद तक रोक सकते हैं. कार में कई कारणों से आग लग सकती है. ऐसे में सभी कार मालिकों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.