Cheapest SUV: सस्ती SUV की तलाश खत्म करेगी ये लिस्ट, इन 3 कारों की कीमत 6 लाख से भी कम

SUV Under 6 Lakh In India: देश में एसयूवी के खरीदार और चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं. सस्ती एसयूवी के भी ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं, जिन्हें ग्राहक चुन सकते हैं. यहां हम आपके लिए 3 ऐसी एसयूवी कारों की लिस्ट लेकर आए हैं जिनकी कीमत 6 लाख रुपये से भी कम (cheapest suv in india under 6 lakhs) से शुरू हो जाती है. आपको एक-एक कर तीनों के बारे में बताते हैं और जानते हैं कि इन कारों की कीमत कितनी है और इनके स्पेसिफिकेशन्स क्या हैं.

Tata Punch

यह टाटा की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. इसकी कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन (86PS/113Nm) दिया गया है. इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और वैकल्पिक रूप से 5-स्पीड AMT से जोड़ा गया है. इसमें 7 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो एसी, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक (क्रिएटिव आई-आरए पैक) और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Nissan Magnite

यह लिस्ट में दूसरी एसयूवी है. इसकी कीमत 5.97 लाख रुपये से शुरू होती है. यह दो पेट्रोल इंजन- 1-लीटर पेट्रोल (72PS/96Nm) और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल (100PS/160Nm) में आती है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और CVT का ऑप्शन भी मिलता है. इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील, एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैंप और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर्स हैं.

Renault Kiger

यह निसान मैग्नाइट पर ही आधारित है. इसकी कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होती है. मैग्नाइट की तरह इसमें भी 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (72PS/96Nm) और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल (100PS/160Nm) इंजन मिलता है. फीचर्स की लिस्ट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और DRL के साथ LED हेडलाइट्स, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज़ कंट्रोल और 5 एयर फिल्टर शामिल है.

