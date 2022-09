Delhi Police की चेतावनी! तुरंत निपटा लीजिए 60 रुपये का यह काम, नहीं तो 10,000 का चालान

PUC certificate Challan: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है. इसके चलते दिल्ली सरकार और पुलिस मिलकर इसे नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है. शहर प्रदूषण के लिए वाहनों के धुएं को भी जिम्मेदार माना जाता है. ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लिमिट से ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में चेतावनी भी जारी की है. पुलिस की मानें तो आपकी जरा सी लापरवाही के चलते 10 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

क्या है दिल्ली पुलिस की चेतावनी

दरअसल, वाहन चलाते समय हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन इंश्योरेंस और RC के अलावा PUC होना भी जरूरी है. पीयूसी को हम पॉलुशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कहते हैं. दिल्ली में वाहन का वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर सीधा 10,000 रुपये का चालान है. इतना ही नहीं, जुर्माना के अलावा छह महीने तक के लिए जेल भेजा जा सकता है या फिर यह दोनों हो सकते हैं.

Check the price list!

▪️Pollution Check: Rs. 60 to 100.

▪️PUCC Challan: Rs. 10000

▪️Lungs disease

How do you want to pay?#DilliMaangePure pic.twitter.com/ek9GlzX9DK

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 26, 2022