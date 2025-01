सियाचिन की ठंड भी अब सेना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी! माइनस 60 डिग्री में भी गर्म रखेगा DRDO का 'हिमकवच'

Indian Army Winter Clothing: हिमालय की बर्फीली वादियों में तैनात सैनिकों को अब कम से कम ठंड से लगातार जंग नहीं लड़नी पड़ेगी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने उनके लिए खास सूट डिजाइन किया है. 'हिमकवच' नाम का यह मल्टी लेयर क्लोदिंग सिस्टम +20°C से -60°C तक के तापमान में इस्तेमाल किया जा सकता है. DRDO ने इसे खासतौर पर हिमालय क्षेत्र में ठंडे मौसम में सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया है. HIMKAVACH ने सभी यूजर ट्रायल्स सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं.

क्यों खास है DRDO का HIMKAVACH

HIMKAVACH को DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज (DIPAS) ने विकसित किया है. यह सिस्टम 'Insulation Required (IREQ)' की अवधारणा पर आधारित है, जो इसे बेहद ठंडे मौसम में भी गर्म रखने में सक्षम बनाता है.

मॉड्यूलर डिजाइन: इस सिस्टम को अलग-अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए अनुकूलित क‍िया जा सकता है.

ऑल-वेदर ऑपरेशन: इसे हर प्रकार के मौसम में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मजबूती और टिकाऊपन: सैन्य उपयोग के लिए इसमें जरूरी सख्त और मजबूत सामग्री का उपयोग किया गया है.

DRDO developed HIMKAVACH multi layer clothing system designed for temperature range of +20°C to -60°C has successfully cleared all user trials in actual operation. The clothing system will be very useful in military operations in cold weather conditions along the Himalayan region pic.twitter.com/M8F55GKOM3

— DRDO (@DRDO_India) January 10, 2025