Honda का Diwali Offer, बिना पैसे दिए ले जाएं घर Honda Shine बाइक, EMI पर कोई ब्याज भी नहीं

Honda Shine Offers in October 2022: अगर आप एक सस्ती और बढ़िया माइलेज वाली मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं तो दिवाली पर आपके लिए बढ़िया मौका है. टू-व्हीलर कंपनी होंडा अपने दोपहिया वाहनों पर दिवाली ऑफर लेकर आई है. इस ऑफर के तहत आप कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक Honda Shine को बिना कोई पैसा दिए घर ला सकते हैं. इतना ही नहीं, आपको कैशबैक और नो-कॉस्ट ईएमआई जैसी सुविधाएं भी मिल रही है. बता दें कि इस बाइक की कीमत 77,378 रुपये से शुरू होकर 83,914 रुपये तक जाती है. आइए जानते हैं ऑफर की डिटेल्स:

क्या है होंडा का ऑफर

होंडा टू-व्हीलर्स की वेबसाइट के मुताबिक, होंडा शाइन खरीदने पर ग्राहकों को Zero Down Payment का ऑफर दिया जा रहा है. यानी आप बिना कोई डाउनपेमेंट दिए बाइक ले सकते हैं. आपको 5000 रुपये तक के कैशबैक और No Cost EMI का ऑफर भी मिल रहा है. आपको बता दें कि यह बाइक हीरो स्प्लेंडर के बाद देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है.

Honda Shine 125 में 124cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.7PS और 11Nm आउटपुट देता है. इसमें होंडा का ACG (अल्टरनेटर करंट जनरेटर) साइलेंट स्टार्टर विकल्प के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. अन्य फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में कॉम्बी ब्रेक स्टेम, 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन, क्रोम फिनिश मफलर और कार्बारेटर कवर जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

बाकी मॉडल पर भी ऑफर

Shine के अलावा कंपनी अपने बाकी मॉडल्स पर भी इसी तरह का ऑफर दे रही है. कंपनी 50,000 रुपये तक ट्रांजैक्शन करने पर अधिकतम 5000 रुपये का कैशबैक ऑफर दे रही है. वहीं IDFC First Bank के ग्राहकों को Credit Card से EMI पेमेंट करने पर इस ऑफर का लाभ मिल रहा है. होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (HMSI) का ऑफर 31 अक्टूबर 2022 तक ही रहने वाला है.

