Bike Sales: इस बाइक कंपनी का चारों तरफ जलवा, 4 लाख यूनिट्स की बिक्री, बन गई नंबर-1

Best selling Two Wheelers in India: भारत की दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने नवंबर महीने में जमकर टू-व्हीलर्स बेचे हैं. कंपनी ने पिछले महीने 3.9 लाख यूनिट्स की बिक्री की. यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 12% की ग्रोथ है.