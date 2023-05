Honda ने अपनी नई SUV को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, Creta को टक्कर देने आ रही Elevate

नई एलीवेट को एक ग्‍लोबल मॉडल के रूप में विकसित किया गया है और यह होंडा की बिलकुल नई मिड-साइज़ एसयूवी है, जिसका वर्ल्‍ड प्रीमियर भारत में अगले महीने होगा. ऑल-न्‍यू एलीवेट जिन्‍दगी में ग्राहकों को आकर्षित करने वाली एक अर्बन एसयूवी के रूप में लाई जाएगी.

Honda announces name of its upcoming All New SUV as “Honda Elevate”#Honda #SUV #HondaElevate @HondaCarIndia pic.twitter.com/U0dzKGHOJT

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) May 3, 2023