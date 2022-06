Honda का ये नया स्कूटर लॉन्च होते ही मचा देगा बवाल, धाकड़ लुक के साथ मिले हाइटेक फीचर्स

All New Honda Scoopy Scooter: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle And Scooter India) ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत से नए किफायती टू-व्हीलर्स लाने का वादा पहले ही कर चुकी है. हाल में होंडा टू-व्हीलर्स ने भारतीय बाजार के लिए कुछ पेटेंट फाइल किए हैं जिससे साफ होता है कि ये आगामी वाहनों के नाम हैं और ये लिस्ट काफी बड़ी नजर आ रही है. कंपनी ने भारत में स्कूपी (Scoopy) नामक नए स्कूटर का पेटेंट भी दर्ज किया है जिसे पिछले साल मार्च में भी पेटेंट कराया गया था. पेटेंट दर्ज कराने से ये पुष्टि नहीं होती कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया ही जाएगा. हालांकि अब संभवतः कंपनी इसे भारत में लॉन्च करेगी.

बेहतरीन डिजाइन वाला स्कूटर

होंडा स्कूपी मॉडर्न क्लासिक स्कूटर है जिसे रेट्रो स्टाइल दिया गया है, ये युवा और उम्रदराज दोनों ग्राहकों को काफी पसंद आने वाला है. भारत में इसका मुकाबला हीरो प्लेजर प्लस, माइस्ट्रो ऐज और टीवीएस जूपिटर जैसे स्कूटर्स से होने वाला है. इनके अलावा होंडा डिओ और एक्टिवा भी इसके मुकाबले में हैं. ये स्कूटर 15.4-लीटर अंडरसीट स्टोरेज, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस इग्निशन, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट, मल्टी फंक्शनल हुक और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे फीचर्स के साथ पेश किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : इस स्कूटर की कीमत में खरीद सकते हैं 2 नई Royal Enfield बाइक, जानें किन फीचर्स से है लैस

सेफ्टी और इंजन में पैसा वसूल!

नए होंडा स्कूपी को स्मार्ट की मिली है जो आन्सर बैक फीचर और एंटी थेफ्ट अलार्म से लैस है. यहां ईएसएएफ फ्रेम के साथ अगले और पिछले हिस्से में टेलिस्कोपिक और मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं. 12-इंच अलॉय व्हील्स के साथ स्कूटर अगले पहिये में डिस्क और पिछले पहिये में ड्रम ब्रेक्स के साथ आ सकता है. स्कूपी के साथ 109.51 सीसी सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, एसओएचसी इंजन मिल सकता है जो भारत में एक्टिवा और डिओ के साथ मिलता है. ये इंजन 7.76 पीएस ताकत और 9 एनएम पीक टॉर्क बनाता है. कंपनी भारत के हिसाब से नए स्कूटर को बेहतरीन माइलेज वाला बना सकती है.