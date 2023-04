Car खरीदनी है? जान लें आपकी Salary में कितने रुपये तक की गाड़ी लेनी चाहिए

How To Set Budget For Car: किसी व्यक्ति के जीवन में कार खरीदना घर खरीदने के बाद शायद उसका दूसरा सबसे बड़ा खर्च होता होगा, जो वह किसी भी उत्पाद को खरीदते समय करता है. इसलिए, कार खरीदने से पहले ही व्यक्ति को उसके लिए बजट तय कर लेचा चाहिए, ऐसा करना बेहतर होता है.