Choose Best Car Variant: कैसे चुनें कार का बेस्ट वेरिएंट? ये टिप्स आएंगी काम, शोरूम वाले बोलेंगे- 'लूट लिया रे'

How To Choose Best Car Variant: अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको कार ही नहीं चुननी बल्कि कार का वेरिएंट भी चुनना होता है क्योंकि कंपनियां अलग-अलग वेरिएंट में कार को पेश करती है, जिनमें अलग-अलग फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस होते हैं. इनकी कीमत भी अलग-अलग हती है. ऐसे में आपको उस कार का कौन सा वेरिएंट लेना है, यह चुनने के लिए आपको तसल्ली से उसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन तो देखने ही हैं, इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो आपको देखनी चाहिए. इसलिए, आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपने लिए बेस्ट कार वेरिएंट चुन सकते हैं.

बजट तय करें

सबसे पहले कार खरीदने के लिए एक बजट तय करें कि आखिर आपको कितने रुपये तक की कार खरीदनी है. इसके बाद, उस बजट में आने वाली कारों की जानकारी लें. अगर आप बिना बजट तय करे ही कार खरीदने निकल जाएंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी क्योंकि बाजार में सैकड़ों कारें हैं. बजट और कार तय करने के बाद कार का वेरिएंट तय करने का नंबर आता है.

जरूरत के फीचर्स देखें

कार का वेरिएंट तय करने के लिए पहले देखें कि आपको किन-किन फीचर्स की जरूरत है. दरअसल, फीचर्स के आधार पर कार के वेरिएंट की कीमतें अलग-अलग होती हैं. इसीलिए, आपने जो बजट तक किया है, उसमें फिट होने वाले वेरिएंट देखें और फिर उसमें भी देखें कि आपकी जरूरत के फीचर्स किस वेरिएंट में मिल रहे हैं. फीचर्स के हिसाब से आप अपने बजट को थोड़ा ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं.

रिसेल वैल्यू

कार और उसका वेरिएंट चुनते समय उसकी रिसेल वैल्यू को भी ध्यान में रखें. दरअसल, कार ऐसी चीज है, जिसकी कीमत समय के साथ पुरानी होने पर घटती रहती है. ऐसे में अगर आप ज्यादा रिसेल वैल्यू वाला कार वेरिएंट खरीदते हैं, तो उसे बेचते समय आसानी रहेगी.

ऑफर्स चेक करें

कई बार कार कंपनियां मॉडल और वेरिएंट के आधार पर ऑफर्स देती हैं, तो जब आप वेरिएंट चुन रहे हों तो ऑफर्स को भी ध्यान में रख लें. इससे कभी-कभी काफी अच्छी डील मिल जाती है.

