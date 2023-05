Car Care Tips: घर पर ऐसे ठीक करें कार के Scratch, मकैनिक की जरूरत नहीं, हजारों की होगी बचत!

How to remove scratches: कार चलाते समय अक्सर छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है. इससे हमारी गाड़ी पर स्क्रैच आ जाते हैं. कई बार तो हमारी पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर भी कोई दूसरा व्यक्ति स्क्रैच मार देता है. कार में लगे स्क्रैच ठीक कराने में आपका हजारों रुपए का खर्च आ सकता है, जबकि कई बार तो गाड़ी के पार्ट को बदलवाने की नौबत भी आ जाती है. ऐसे में हम आपको घर पर ही कार में लगे स्क्रैच को ठीक करने की ट्रिक (how to remove deep scratches from car) बता रहे हैं.

घर पर ऐसे ठीक करें कार के स्क्रैच

1. सबसे पहले आपको एक सैंड पेपर (Sandpaper) लेना है और इसे 10 से 15 मिनट तक पानी में भिगोकर रखना है. अब आपको यह सैंडपेपर स्क्रैच वाली जगह पर रगड़ना हैं. जहां स्क्रैच ज्यादा हैं वहां आपको थोड़ा ज्यादा रगड़ना है, और बाकी जगहों पर हल्का-हल्का. ध्यान रहे कि ज्यादा प्रेशर लगाने से कार का पेंट भी निकल सकता है. 2. दूसरा स्टेप है, आपको अच्छी क्वालिटी का रबिंग कंपाउंड (Rubbing Compound) लेना है. अब स्क्रैच वाली जगहों पर इस कंपाउंड को अप्लाई कर दें. 3. अब एक कॉटन के कपड़े से कंपाउंड को स्क्रैच वाली जगहों पर रगड़े. ध्यान रहे कि आपको दाएं-बाएं, ऊपर-नीचे, हर प्रकार से रगड़ना है. आप देखेंगे कि स्क्रैच काफी हद तक कम होने लगेंगे. 4. अब एक माइक्रोफाइब कपड़ा लें और अच्छी तरह के गाड़ी के उस हिस्से को पोंछ दें. कार के हिस्से पर काफी हद तक बदलाव दिखने लगेगा. 5. इसके बाद भी थोड़े बहुत स्क्रैच रह जाते हैं. ऐसे में उन जगहों पर आपको Car Wax क्रीम लेनी है और बाकी बचे स्क्रैच पर अप्लाई करनी है. इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको पहले के मुकाबले जमीन-आसमान का अंतर नजर आएगा.