Car Care Tips: आपकी कार में भी आती है बदबू? 5 टिप्स से महकने लगेगा केबिन, बैठते ही लोग हो जाएंगे दीवाने

How To Remove Odor From Car: हर कोई चाहता है कि उनकी कार सालों बाद भी नई जैसे दिखती रहे. इसके लिए लोग अपनी गाड़ी को रगड़-रगड़कर साफ करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर आप गाड़ी की अंदर से सफाई नहीं करेंगे तो इसमें बदबू आने की संभावना होती है. अगर कार में बदबू आने लगे तो कोई भी इसमें बैठना पसंद नहीं करेगा. वहीं अगर आपकी कार महक रही होगी, तो हर कोई इसमें बैठकर लंबे सफर पर जाने की ख्वाहिश रखेगा. यहां हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनके जरिए आपकी गाड़ी महकने लग जाएगी और उसकी बदबू खत्म हो जाएगी.

1. बदबू की वजह का पता करें

सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपकी गाड़ी में बदबू किस वजह से रही है. क्या यह सिगरेट आदि की स्मेल है या फिर किसी कूड़े की वजह से गाड़ी में बदबू आ रही है. अगर आप रेगुलरली कार ने सिगरेट पीते हैं और सिगरेट की बदबू से गाड़ी को बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप कार में स्मोकिंग ना करें. गाड़ी में अगर कोई कूड़ा मौजूद है तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें.

2. सफाई करें

कई बार खाने पीने की चीजें कार में गिर जाती हैं, जिस वजह से बदबू आने लगती है. एक बार पूरा केबिन चेक करें और अगर कोई खाने की चीज गिर गई है तो उसके निशान को साफ करें. सफाई के लिए आप किसी प्रकार के कार क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. धूल या डस्ट के लिए वैक्यूम क्लीनर सही विकल्प रहेगा.

3. फ्लोर मैट्स

सबसे ज्यादा गंदगी गाड़ी के फ्लोर मैट्स पर गिरी होती है. फ्लोर मैट्स को गाड़ी से बाहर निकाले और उन्हें अच्छी तरह से साफ करें. हो सके तो इन्हें धुल भी दें और फिर सूखने के बाद वापस गाड़ी में डालें.

4. एयर फ्रेशनर

साफ-सफाई के बाद अब बारी है गाड़ी को महकाने की. इसके लिए आप गाड़ियों के लिए आने वाले स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. मार्केट में कई तरह के स्प्रे भी आते हैं, साथ ही आप एसी वेंट्स पर लगाने वाला एयर फ्रेशनर भी खरीद सकते हैं.

