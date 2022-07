Hyundai Venue का ये मॉडल है 8 लाख रुपये से भी सस्ता, यहां जानें हर वेरिएंट की कीमत; देखें पूरी लिस्ट

Hyundai Venue All Variant Price: हाल ही में हुंडई ने अपनी वेन्यू का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया था. नई 2022 Hyundai Venue में 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (82 bhp पावर, 5-स्पीड MT), 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (118 bhp पावर, 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT) और 1.5-लीटर डीजल इंजन (6-स्पीड एमटी) का विकल्प मिलता है. इसमें तीन ड्राइव मोड- नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मिलते हैं. इसका बेस वेरिएंट 1.2 लीटर कापा पेट्रोल 5-स्पीड मैनुअल-ई है और टॉप वेरिएंट 1.5 लीटर CRDi डीजल 6-स्पीड मैनुअल- SX(O) डुअल टोन DSL है. बीच में कई वेरिएंट हैं, जिनकी कीमतें अलग-अलग हैं. चलिए, आपको इसके सभी वेरिएंट की कीमतों के बारे में बताते हैं.

Hyundai Venue के सभी वेरिएंट की कीमतें

-1.2 l Kappa Petrol 5-Speed Manual VENUE - E की कीमत 753,100 रुपये

-1.2 l Kappa Petrol 5-Speed Manual VENUE - S की कीमत 870,400 रुपये

-1.2 l Kappa Petrol 5-Speed Manual VENUE - S(O) की कीमत 950,200 रुपये

-1.0 l Turbo GDi Petrol IMT VENUE - S(O) की कीमत 999,900 रुपये

-1.2 l Kappa Petrol 5-Speed Manual VENUE - SX की कीमत 1,069,500 रुपये

-1.2 l Kappa Petrol 5-Speed Manual VENUE - SX Dual Tone की कीमत 1,084,500 रुपये

-1.0 l Turbo GDi Petrol 7-Speed DCT VENUE - S(O) की कीमत 1,096,700 रुपये

-1.0 l Turbo GDi Petrol IMT VENUE - SX(O) की कीमत 1,192,000 रुपये

-1.0 l Turbo GDi Petrol IMT VENUE - SX(O) Dual Tone की कीमत 1,207,000 रुपये

-1.0 l Turbo GDi Petrol 7-Speed DCT VENUE - SX(O) की कीमत 1,257,000 रुपये

-1.0 l Turbo GDi Petrol 7-Speed DCT VENUE - SX(O) Dual Tone की कीमत 1,272,000 रुपये

-1.5 l CRDi Diesel 6-Speed Manual VENUE - S+ की कीमत 999,900 रुपये

-1.5 l CRDi Diesel 6-Speed Manual VENUE - SX DSL की कीमत 1,142,500 रुपये

-1.5 l CRDi Diesel 6-Speed Manual VENUE - SX Dual Tone DSL की कीमत 1,157,500 रुपये

-1.5 l CRDi Diesel 6-Speed Manual VENUE - SX(O) DSL की कीमत 1,232,000 रुपये

-1.5 l CRDi Diesel 6-Speed Manual VENUE - SX(O) Dual Tone DSL की कीमत 1,247,000 रुपये

गौरतलब है कि इसका सबसे सस्ता वेरिएंट 753,100 रुपये का है और इसका टॉप वेरिएंट 1,247,000 रुपये तक जाता है. ऊपर बताई गई सभी कीमतें एक्स शोरूम, दिल्ली हैं.

