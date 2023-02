Innova-Ertiga के पीछे पड़ी ये 7 सीटर कार, ताबड़तोड़ बिक्री से गाड़े झंडे, फीचर्स में भी कमाल

Kia Carens Sales in India: भारत में 7 सीटर कारों की भी काफी अच्छी डिमांड है. मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार है. इसके अलावा टोयोटा इनोवा का भी ग्राहकों में अलग ही क्रेज है. हालांकि एक और 7 सीटर कार है, जो लगातार इन दोनों कारों का पीछा कर रही है. इस कार को मार्केट में आए अभी 1 साल ही हुआ है, और इसे ग्राहकों का शानदार रेन्पॉन्स मिल रहा है. यह किआ की कैरेंस (Kia Carens) कार है.

कंपनी की किआ कैरेंस कार के लिए जनवरी महीना बेस्ट रहा है. बीते महीने इस कार की 7,900 यूनिट्स बिकी हैं. इससे पहले Kia Carens की सबसे ज्यादा बिक्री जून महीने में हुई थी. तब इसकी 7,895 यूनिट्स बिकी थीं. ऑटोकार की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्चिंग के बाद एक साल के भीतर इस कार की 70,656 यूनिट्स बिक गई हैं.

Kia Carens sells 70,656 units within first year of launch in India; versatile MPV clocks its best-ever monthly sales of 7,900 units in January 2023

Data Sheet- AutocarPro pic.twitter.com/CwQfhAW7Pw

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) February 5, 2023