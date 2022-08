धमाल मचाने आ रही Kia की सस्ती SUV, लुक में होगी सुपर स्पोर्टी, देख लीजिए फोटो

Kia Sonet X Line: किआ सॉनेट एसयूवी के जरिए किआ इंडिया ने सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कमद रखा था. सॉनेट कंपनी के लिए एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रही है. लॉन्चिंग के समय इसमें कई ऐसे फीचर्स थे जो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं मिलते थे. अब कंपनी Kia Sonet एसयूवी का एक और अवतार लाने जा रही है. कंपनी सॉनेट का X Line वेरिएंट लॉन्च करने वाली है. इस वेरिएंट में सॉनेट को और भी ज्यादा स्पोर्टी और आकर्षक बनाने की कोशिश की जाएगी. बता दें कि इससे पहले कंपनी अपनी सेल्टॉस एसयूवी का भी एक्स लाइन वेरिएंट ला चुकी है.

Kia Sonet X Line में क्या होगा खास

किआ सोनेट का एक्स लाइन वेरिएंट इस गाड़ी के GTX Plus वेरिएंट पर बेस्ड होगा. कुछ ऐसा ही हमने सेल्टॉस में भी देखा था. एक्स लाइन वर्जन में कंपनी सिर्फ गाड़ी के एक्सटीरियर में बदलाव करती है. सॉनेट एक्स लाइन में हमें मैट ग्रेफाइट कलर देखने को मिलेगा.

इस नए कलर को आकर्षक बनाने के लिए इसमें ORVM पर ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स, फॉक्स स्किड प्लेट्स पर पियानो ब्लैक फिनिश और क्रोम को क्लासी ब्लैक क्रोम से रिप्लेस किया जाएगा. इसके अलावा बंपर, व्हील, ग्रिल और दूसरी जगहों पर रेड एलिमेंट्स भी दिए जाएंगे. किआ के एक्स लाइन ट्रिम्स हुंडई के एन लाइन ट्रिम्स के समान हैं.

