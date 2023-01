Mercedes G-Wagon भी 'फेल' है इस एसयूवी के आगे, अभी-अभी हुई लॉन्च, कीमत बस 11.50 लाख

Mahindra Bolero Neo Limited Edition: भारत में मर्सिडीज की जी वैगन (Mercedes G Wagon) को एक दमदार एसयूवी के रूप में जाना जाता है. उस एसयूवी की कीमत करीब 2.9 करोड़ रुपये है. यानी, हर किसी के लिए उसे खरीदना लगभग नामुमकिन है. ऐसे में महिंद्रा अपने ग्राहकों के लिए एक किफायती एसयूवी लेकर आई है, जिसका लुक काफी हद तक G-Wagon जैसा ही है.

महिंद्रा ने देश में Bolero Neo Limited Edition (बोलेरो नियो लिमिटेड एडिशन) पेश किया है. कंपनी ने इसकी कीमत 11.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, भारत) रखी है. यह लिमिटेड एडिशन कंपनी की बोलेरो नियो के टॉप वेरिएंट N10 पर बेस्ड है. इसे स्टैंडर्ड वर्जन से अलग बनाने के लिए लुक और फीचर्स में कुछ बदलाव किए गए हैं. यह लिमिटेड एडिशन बोलेरो नियो N10 की तुलना में करीब 29,000 रुपये महंगा है और रेंज-टॉपिंग N10 (O) की तुलना में 78,000 रुपये सस्ता है.

एक्टीरियर की बात करें तो इसमें रूफ स्की-रैक, नई फॉग लाइट, इंटीग्रेटेड LED DRL के साथ हेडलैंप और डीप सिल्वर कलर स्कीम में स्पेयर व्हील कवर दिया गया है. केबिन को ड्यूल-टोन लैदर सीट में अपग्रेड किया गया है. ड्राइवर की सीट हाइट के लिए एडजस्टमेंट और ड्राइवर व को-पैसेंजर के लिए लंबार सपोर्ट भी मिलता है. सेंटर कंसोल में सिल्वर इंसर्ट्स हैं, जबकि पहली और दूसरी रॉ में आर्मरेस्ट दिए गए हैं.

New Mahindra Bolero Neo Limited Edition.

Based on the N10 variant.

Limited Edition gets some feature enhancements. #Mahindra #Bolero #BoleroNeo @MahindraBolero pic.twitter.com/3FhNnka9bp

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) January 27, 2023