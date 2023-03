रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दी Bolero, वीडियो देख आनंद महिंद्रा भी हैरान, लोग बोले- यही असली Off-Roading

इस वीडियो में Bolero SUV को रेलवे ट्रैक पर एक सर्वे कार में बदलते हुए दिखाया गया है. एसयूवी को ट्रैक पर लाने के लिए खास प्लेटफॉर्म बनाया गया है. पुल को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य जारी रहने के दौरान SUV को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है. कश्मीर में चिनाब पुल नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यह एफिल टॉवर से भी ऊंचा है.

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा कि बोलेरो की कपैसिटी नई ऊंचाई पर पहुंच रही है. महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, “इससे पता चलता है कि महिंद्रा के संस्थापकों ने भारत में ऑफ-रोड वाहन बनाने का फैसला क्यों किया. इन्हें ऐसी जगहों पर जाने के लिए बनाया गया, जहां कोई नहीं जा सकता."

You gave me a great start to the day with your post, @rajtoday I will treasure these images. They sum up why the founders of @MahindraRise decided to build off-road vehicles in independent India. They were meant to go where no paths existed & clear the way for others to… https://t.co/lts9OzP17s

