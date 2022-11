Scorpio: इस SUV के लिए लोग 2 साल इंतजार को तैयार, 1.30 लाख पेंडिंग ऑर्डर, कीमत बस ₹12 लाख

Up to 2 years Waiting on this SUV: कंपनी ने जून में बिल्कुल-नई Scorpio-N लॉन्च की थी और यह कंपनी के लिए एक ब्लॉकबस्टर हिट प्रोडक्ट साबित हुई. नई महिंद्रा Scorpio-N ने पहले दिन ही आधे घंटे के भीतर 1 लाख से ज्यादा बुकिंग हासिल कर ली थी, जिनकी कीमत 18,000 करोड़ रुपये थी.