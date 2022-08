Brezza vs Venue: छोटी SUV का महा-मुकाबला, दोनों ही कीमत में 8 लाख से कम, किसे खरीदें?

Brezza vs Venue Which is Better: भारत में एसयूवी गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में है. इस सेगमेंट में हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा दो पॉपुलर नाम हैं. दोनों ही गाड़ियों को हाल ही में अपडेट किया गया है. 10 लाख रुपये से कम में कार खरीदने वाले ग्राहकों को इन दोनों गाड़ियों के बीच में फैसला लेना मुश्किल होता है. ऐसे में हम आपके लिए वेन्यू और ब्रेजा की तुलना करने वाले हैं. यहां हम इनकी कीमत से लेकर इंजन और फीचर्स तक की जानकारी देगें, जिससे आपके लिए फैसला कर पाना आसान हो सके.

Maruti Brezza vs Hyundai Venue: कीमत

मारुति ब्रेजा की कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होकर 13.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह कुल चार वेरिएंट्स- LXi, VXi, ZXi, और ZXi+ में आती है. जबकि हुंडई वेन्यू की कीमत 7.53 लाख रुपये से शुरू होती है और 12.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह कुल पांच ट्रिम्स: E, S, S+/S(O), SX, और SX(O) में आती है.

Maruti Brezza vs Hyundai Venue: एक्सटीरियर

दिखने में कौन सी कार ज्यादा अच्छी है, यह हर किसी की पसंद अलग हो सकती है. ब्रेजा से शुरुआत करें तो इसमें क्रिस्टल ब्लॉक डीआरएल के साथ डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं, जबकि नए डिज़ाइन किए गए फ्रंट बम्पर में नई फॉगलैम्प हाउसिंग दी गई है. साइड में आपको व्हील आर्च और चौड़ी क्लैडिंग मिलती है. पीछे की तरफ पतली एलईडी टेललाइट्स और बूट लिड पर 'ब्रेज़ा' लिखा हुआ मिलता है.

वहीं हुंडई वेन्यू में डार्क क्रोम ग्रिल और एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें बोल्ड कैरेक्टर लाइन्स और स्किड प्लेट्स मिलती हैं. एसयूवी में 16 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ, कनेक्टिंग एलईडी टेललाइट्स हैं. यह कुछ हद तक आपको मिनी क्रेटा लग सकती है.

Maruti Brezza vs Hyundai Venue: इंटीरियर

Maruti Suzuki Brezza में प्रीमियम फील देने के लिए डुअल-टोन डैशबोर्ड और एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है. इसमें 9 इंच का स्मार्टप्ले प्रो + टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और छोटी MID के साथ पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. यह एसयूवी अब इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले और 360 डिग्री व्यू कैमरा के साथ वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है.

दूसरी ओर, Hyundai Venue में टू-टोन सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है. इसमें पैडल शिफ्टर्स, स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, एयर प्यूरीफायर, और स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ 60+ ब्लूलिंक फीचर्स मिलते हैं. इसमें ड्राइवर सीट को भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट किया जा सकता है. इसमें 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एंबिएंट लाइटिंग, और वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है.

Maruti Brezza vs Hyundai Venue: इंजन

इंजन की बात करें तो नई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा के-सीरीज़ 1.5L डुअल जेट, डुअल वीवीटी इंजन के जरिए स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम पर काम करती है. यह इंजन 6,000rpm पर 102bhp और 4,400rpm पर 136.8Nm जेनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग-माउंटेड पैडल शिफ्टर के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

Hyundai Venue दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन (82bhp और 113.8Nm टार्क) मिलता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है. दूसरा इंजन 1.0-लीटर टर्बो GDI पेट्रोल (118bhp और 172Nm) है, जिसे 6-स्पीड iMT और 7-डीसीटी ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 1.5-लीटर का डीजल इंजन (99bhp और 240Nm) भी है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.

किसे खरीदना बेहतर?

दोनों ही गाड़ियां फीचर्स के मामले में एक-दूसरे से आगे हैं. जहां मारुति की खासियत है कि इसमें स्मार्ट-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जो आपको बेहतर माइलेज देने में मदद करेगा. वहीं हुंडई वेन्यू आपको ज्यादा इंजन ऑप्शन ऑफर कर रही है. मारुति ब्रेजा में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एयर प्योरिफायर और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिसिंग नजर आते हैं, जो आपको वेन्यू में मिल रहे हैं. लेकिन मारुति ब्रेजा में आपको Heads Up Display दिया गया है, जो सेगमेंट की किसी और कार में नहीं है. ऐसे में हमारी सलाह है कि आप दोनों ही गाड़ियों को पहले टेस्ट ड्राइव करें और तब फैसला लें.

(नोट: हम किसी भी कार के पक्ष या विपक्ष में सुझाव नहीं देते हैं. यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखी गई है.)

