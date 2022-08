Mask Rules in Delhi: दिल्ली में बिना मास्क ₹500 का Fine, गाड़ी वालों के लिए क्या है नियम, जान लीजिए

Mask Rules in Delhi in Car: दिल्ली में फिर से मास्क जरूरी हो गए हैं. दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया है. यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में फिर से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए लिया गया है. नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना भी लिया जाएगा. ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग दिल्ली में गाड़ी में सफर कर रहे हैं, उनके लिए भी मास्क पहनना जरूरी होगा या नहीं?

गाड़ी में सफर करने वालों के लिए क्या है नियम

दिल्ली सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें लिखा गया है, "सभी पब्लिक स्थानों पर फेस मास्क या कवर न पहनना एक अपराध है. दिल्ली में ऐसा न करने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा. हालांकि यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जो प्राइवेट चार पहिया वाहन में हो."

यानी अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो आप इस जुर्माने से बत सकते हैं. हालांकि कमर्शियल वाहन जैसे- कैब में सफर करते हुए आपको फेस मास्क पहनना ही होगा. इसके अलावा बाइक पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है.

