Mercedes की मजबूती ने किया हैरान, टक्कर से दो टुकड़ों में टूटा ट्रैक्टर, कार में बस इतना नुकसान

Mercedes benz tractor accident: भारत में कार दुर्घटना (car accident) होना एक आम बात है, लेकिन कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो हमें कुछ सीख दे जाते हैं या फिर किसी ना किसी वजह से वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वायरल वीडियो इस समय इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो में एक मर्सिडीज गाड़ी से टक्कर होने के बाद एक ट्रैक्टर दो टुकड़ों में टूट गया. हालांकि हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस मर्सिडीज गाड़ी से टक्कर हुई, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ.

जानकारी के मुताबिक यह घटना आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास चंद्रगिरी बाईपास रोड की है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में टूटा हुआ सड़क पर पड़ा है, वहीं मर्सिडीज गाड़ी के सिर्फ अगले हिस्से में ही थोड़ा डैमेज है.

रिपोर्ट्स की मानें तो जब ट्रैक्टर और मर्सिडीज को बीच टक्कर हुई तब ट्रैकटर हाईवे के विपरीत दिशा में चलाया जा रहा था. यानी Wrong Side के चलते यह दुर्घटना हुई, जो भारत में आम बात है. हालांकि अच्छी बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. ट्रैक्टर चालक मामूली चोट लगने से बाल-बाल बच गए और कार सवार भी सुरक्षित हैं.

a tractor is seen split into two parts after a collision with a Mercedes-Benz car. Mercedes can be seen to have little damage to its front end. Reports suggest that the tractor was being driven in the opposite direction of the highway.

Video Source: Social Media pic.twitter.com/2kljjWfeMy

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) September 27, 2022