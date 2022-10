Mercedes-Benz EQS 580 Review: देश की सबसे ज्यादा रेंज वाली Electric Car, कीमत 1.5 करोड़

Highest Range Electric Car Review: जहां टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी इंडियन कंपनियां इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी पकड़ बनने की कोशिश में जुटी हुई हैं, वहीं लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज भी पीछे नहीं है. मर्सिडीज देश की सबसे ज्यादा रेंज ऑफर करने वाली इलेक्ट्रिक कार Mercedes-Benz EQS 580 ले आई है. यह इलेक्ट्रिक सेडान फुल चार्ज में 857KM की रेंज ऑफर करती है. इतना ही नहीं, यह भारत की पहली मेड इन इंडिया लग्जरी इलेक्ट्रिक कार भी है. इस कार को पुणे के पास स्थित चाकन प्लांट में तैयार किया जाएगा.

ऐसा है एक्सटीरियर

फ्रंट में आपको ब्लैक पैनल वाला रेडिएटर ग्रिल मिलता है, जिसमें काफी सारे स्टार्स बने हैं. इसके साथ LED हेडलैंप्स, और कम अग्रेसिव फ्रंट बम्पर डिज़ाइन मिलता है. साइड में 5-स्पोक डिज़ाइन के साथ छोटे 20-इंच के व्हील हैं. इलेक्ट्रिक सेडान के पिछले हिस्से में EQS 580 ब्रांडिंग के साथ मर्सिडीज-बेंज लोगो और खूबसूरत डिजाइन वाले टेललैंप्स मिलते हैं.

नई मर्सिडीज-बेंज दुनिया की सबसे एयरोडायनामिक (aerodynamic) प्रोडक्शन कार है और इसका ड्रैग कोएफिशिएंट सिर्फ 0.20 है. कुल मिलाकर, यह गाड़ी हवा को चीरती हुई निकल जाती है. यह कंपनी की S-क्लास से लंबाई में थोड़ी सी छोटी है. हालांकि इनका व्हीलबेस बराबर है.

ऐसा है इंटीरियर

Mercedes-Benz EQS 580 में 56-इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया है, दिसे हाइपरस्क्रीन कहा जाता है. यह दुनिया की किसी भी कार में सबसे बड़ी स्क्रीन है. यह डैशबोर्ड की लंबाई में फैली हुई है. इसमें ड्राइवर डिस्प्ले, सेंटर इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पैसेंजर डिस्प्ले एक साथ जुड़े हुए हैं. इसके अलावा मसाज सीट्स और एंबियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स आपको सफर को और भी शानदार बना देते हैं. इसमें आप अपनी लंबाई के हिसाब से ड्राइविंग सीट को एडजस्ट कर पाते हैं.

कार में रियर-व्हील स्टीयरिंग भी दिया गया है, टर्निंग रेडियस को कम करके 10.9 मीटर बना देता है. इस कार में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, 3D मैप्स, हेड-अप डिस्प्ले, आगे की सीटों के लिए मसाज फंक्शन, और एयर फिल्ट्रेशन भी दिया गया है. जबकि पीछे की सीट्स पर भी कंफर्ट का खास ख्याल रखा गया है. यहां आपको S-क्लास जैसा टैबलेट भी मिलता है.

Mercedes-Benz EQS 580

- Highest Range Electric Car in india (857km)

- World most aerodynamic car

- First locally assembled EV from Mercedes-Benz

- Price Rs 1.55 crore@MercedesBenzInd#Mercedes #MercedesBenz #MercedesBenzEQS580 pic.twitter.com/JRipu5cdmZ

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) October 2, 2022