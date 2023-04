MG Comet इलेक्ट्रिक कार की नई डिटेल्स का खुलासा, कुछ ऐसी होगी सीट और स्टीयरिंग

एमजी कॉमेंट में सीट और स्टीयरिंग को गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसके लिए कंपनी ने मोबाइल गेमिंग की दुनिया में मोर्टल के नाम से मशहूर नमन मेहता के साथ साझेदारी की है. उन्हें कार को डिजाइन करने और इसे युवाओं के पसंद के अनुसार तैयार कराने का काम सौंपा गया है. कंपनी का मानना है कि ऐसा करने से उनकी कार गेमिंग कम्यूनिटी, टेक-सैवी ग्रुप, ट्रैवल लवर्स और गैजेट लवर्स को काफी पसंद आएगी. मोर्टल ने बताया कि उन्होंने गेमिंग कंट्रोलर और गेमिंग चेयर से प्रेरणा लेते हुए इसकी सीट और स्टीयरिंग को डिजाइन किया है.

MG Motor teams up with Gamers for their Upcoming Smart Comet EV.

Will offer Gaming inspired exterior and interior.#MGMotors #MGComet @MGMotorIn pic.twitter.com/Up9bems0CA

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) April 10, 2023