TVS की प्लानिंग पर फिर गया पानी! लॉन्च से पहले ही लीक हो गई नई Ronin Cruiser की तस्वीरें; देखें

TVS Ronin Cruiser First Photos Leak: 6 जुलाई को लॉन्च होने से पहले आगामी TVS Ronin मोटरसाइकिल की पहली तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी तस्वीरों के लीक होने की बात कही जा रही है. ऐसे में प्रोडक्ट को लॉन्च से पहले लोगों की नजरों से बचाए रखने की कंपनी की कोशिश बेकार हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, तस्वीरों से पता चला है कि बाइक में एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलेगा. यह 225 सीसी का इंजन हो सकता है. इसका पावर आउटपुट 20 hp के करीब हो सकता है और इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिल सकता है.

TVS Ronin 225cc एक नियो-क्लासिक बॉडी स्टाइल में आएगी, जो पारंपरिक लो-स्लंग क्रूजर और रग्ड स्क्रैम्बलर के बीच की एक क्रॉसओवर होगी. बॉडीवर्क की बात करें तो इसमें पतला फ्यूल टैंक मिलेगा. इसमें पुराने जमाने के साइड पैनल मिलेंगे और कोई टेलपीस नहीं होगा. डुअल-टोन कलर स्कीम, ब्लैक फिनिश्ड इंजन और व्हील्स मोटरसाइकिल को बेहतर लुक दे रहे हैं.

TVS Ronin 225cc में गोल्ड फिनिश्ड इनवर्टेड टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, अलॉय व्हील्स, मोटे टायर्स और फुल LED हेडलैंप मिलने वाले हैं, जिससे साफ है कि यह प्रीमियम सेगमेंट की बाइक होने वाली है. इसमें टी-आकार की एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट भी मिलेगी. इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल में सिंगल राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी मिलेंगे.

देखें तस्वीरें-

TVS Ronin Cruiser First Photos Leak.

Note- As per some media reports. pic.twitter.com/Ii3utBZ3Yf

