Honda Activa को बिक्री में पछाड़ देगा Ola Electric स्कूटर! कंपनी के CEO ने दे दी चुनौती

Ola S1 vs Honda Activa: ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने करीब 1 साल पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सेगमेंट में एंट्री की थी. इतने कम समय में ही यह देश की नंबर वन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों में शामिल हो गई. फिलहाल कंपनी के पास अपने पोर्टफोलियो में तीन मॉडल Ola S1 Pro, Ola S1, और Ola S1 Air शामिल हैं. इन स्कूटर्स को ग्राहकों की शानदार प्रतिक्रिया मिलने से कंपनी भी उत्साहित है. इस उत्साह का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ओला सीईओ ने होंडा एक्टिवा को बिक्री में पछाड़ने की बात तक कह डाली.

आपको बता दें कि होंडा एक्टिवा देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है. हर महीने ही इसकी लाखों यूनिट्स को खरीदा जाता है. यह पेट्रोल इंजन के साथ आता है और बिक्री में अच्छी-अच्छी बाइक्स को भी पीछे छोड़ देता है. अब ओला सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने एक ट्वीट में लिखा है कि अगले साल अगस्त में ओला S1 देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर होगा और यह बेस्ट सेलिंग स्कूटर को भी पीछे छोड़ देगा.

Projection - The Ola S1 (including all variants) will become the best selling scooter in India by August 2023, higher than the best selling ICE scooter!

— Bhavish Aggarwal (@bhash) December 9, 2022