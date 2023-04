Second Hand मार्केट में इस गाड़ी की गजब डिमांड, सिर्फ 2.5 लाख में मिल रही, माइलेज भी जबर्दस्त

Best Selling Used Car: अपने पैसों से एक कार खरीदना, हर किसी का सपना होता है. लेकिन महंगाई के इस दौर में शोरूम से नई कार खरीदने के लिए आपको कम से कम 4-5 लाख रुपये चाहिए. ऐसे में पुरानी कारों की बिक्री बढ़ रही है. भारत में सेकंड हैंड कारों (Second Hand Cars) का बाजार लगातार बढ़ रहा है. ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप ने लोगों के लिए पुरानी कारों को खरीदना और बेचना आसान बना दिया है. इस बीच सेकेंड हैंड कारों से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि लोगों को सबसे ज्यादा कौन-सी कार पसंद आ रही है. इसके अलावा भी कई चौंकाने वाले खुलासे इस रिपोर्ट में हुए हैं.

इस कार को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे ग्राहक

दरअसल CARS24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय ग्राहक अपनी पसंद की सेकेंड हैंड कार चुनने के लिए केवल 3 घंटे ऑनलाइन खर्च करते हैं. यानी 3 घंटे में वह यह फैसला कर लेते हैं कि आखिर उन्हें कौन-सी सेकेंड हैंड कार पर दांव लगाना है. इसके अलावा सेकंड-हैंड कार बाजार में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) सबसे पसंदीदा ब्रैंड रहा है. कंपनी की मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) और बलेनो (Maruti Baleno) Q1 2023 में बेचे जाने वाले सबसे लोकप्रिय सेकेंड हैंड मॉडल हैं. बता दें कि स्विफ्ट को आप सेकेंड हैंड मार्केट से करीब 2.5 लाख की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. इन शहरों में सबसे ज्यादा डिमांड

पहली तिमाही में इस प्लेटफॉर्म पर खरीदी गई कुल कारों का 40% हिस्सा मारुति सुजुकी का रहा है. मारुति सुजुकी के बाद लोग हुंडई, होंडा और रेनो कारों को तरजीह दे रहे हैं. लखनऊ, पटना, कोच्चि, सूरत और चंडीगढ़ में 2023 की पहली तिमाही में इस्तेमाल की गई कारों की सबसे बड़ी मांग देखी गई. मेट्रो शहरों में नई दिल्ली में सबसे ज्यादा पुरानी कारों की खरीदारी हुई, इसके बाद बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम का स्थान रहा. मारुति सुजुकी स्विफ्ट और ग्रैंड i10 लखनऊ और पटना में यूज्ड कार बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल थे. भारत में खरीदी गई सबसे सस्ती कारें बैंगलोर में 1,25,000 रुपये में मारुति सुजुकी 800 और दिल्ली में 1,32,000 रुपये में मारुति सुजुकी ऑल्टो थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीयों ने 10 लाख रुपये से ज्यादा की कारें बेचीं. 2023 के केवल 90 दिनों में कार्स24 प्लेटफॉर्म पर 1250 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा वाहनों की खरीद-बिक्री के रुझान को दर्शाता है.