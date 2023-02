Car Care Tips: कार हैंडब्रेक लगाने में ज्यादातर लोग कर रहे ये गलती! जरूर जानें सही तरीका

How to use handbrake on car: हर कोई चाहता है कि उनकी कार सालों-साल चलती रहे और इसमें कम से कम टूट-फूट हो. इसके लिए जरूरी है कि कार के सभी फीचर्स का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए. कार में मिलने वाला हैंडब्रेक भी एक अहम पार्ट होता है. यह कार को एक स्थान पर रोके रखने में तो मदद करता ही है, साथ ही मुसीबत के समय आपकी जान बचाने के भी काम आ सकता है. हालांकि बहुत से लोग हैंडब्रेक के सही इस्तेमाल के बारे में पूरी तरह नहीं जानते. इसके अलावा, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या लंबे समय तक कार पार्किंग करते समय हैंडब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं.

क्या है हैंडब्रेक

दरअसल, ज्यादातर कारों में Handbrake के लिए एक लीवर दिया जाता है, जिसे खींचकर एक्टिवेट किया जाता है. हालांकि, इन दिनों मॉडर्न कारों में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, जिसमें एक छोटे बटन को दबा कर Handbrake लगाए जा सकते हैं. हैंडब्रेक को पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से तब किया जाता है जब आप अपनी कार पार्क कर रहे हों. इसके अलावा, इमरजेंसी में कार तेजी से रोकने के लिए भी आप हैंडब्रेक लगा सकते हैं.

कब करना चाहिए हैंडब्रेक का इस्तेमाल

1. अगर आपको अपनी कार कहीं पार्क करनी है, तब आपको हैंडब्रेक लगा देने चाहिए. खासकर ऐसी जगह, जहां ढालान है. इससे कार खुद आगे या पीछे नहीं जाएगी. .

2. ट्रैफिक लाइट पर रुकने के बाद भी आप हैंडब्रेक लगा सकते हैं. ऐसा करने से आपकी कार आगे-पीछे नहीं होगी और किसी से टकराने का डर नहीं रहेगा.

3. अगर आप किसी पहाड़ी इलाके या ऐसी जगह ड्राइव कर रहे हैं, जहां ढालान है, तो वहां भी आप हैंडब्रेक लगाकर गाड़ी रोक सकते हैं. ऐसा करके कार को लुढ़कने से बचा पाएंगे.

जब लंबे समय के लिए पार्क करनी हो कार

लंबे समय तक हैंडब्रेक लगाने से ब्रेक पैड डिस्क या ड्रम में फंस सकते हैं, जिससे हैंडब्रेक में टूट-फूट हो सकती है. इसलिए, अगर आप अपनी कार को लंबे समय तक छोड़ने की योजना बनाते हैं तो हैंडब्रेक न लगाना सही फैसला रहेगा. इसके अलावा, अगर मजबूरन हैंडब्रेक लगाना पड़ रहा है तो बेहतर होगा कि आप हफ्ते या 10 दिन में एक बार कार को थोड़ा चला लें.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे