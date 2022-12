Suzuki का नया Scooter लॉन्च, गाड़ी जैसा है कंफर्ट, दिखाता है फोन-WhatsApp के नोटिफिकेशन

Suzuki Burgman Street EX Scooter in india: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) ने भारतीय बाजार में अपने स्कूटर के पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए एक नया मॉडल लॉन्च किया है. कंपनी देश में ऑल-न्यू बर्गमैन स्ट्रीट ईएक्स (Burgman Street EX) को लेकर आई है. कंपनी ने इसकी कीमत 1,12,300 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी है. कंपनी का यह 125cc प्रीमियम स्कूटर कई ऐसे फीचर्स के साथ आता है, जो आपको बाकी स्कूटर्स मे नहीं मिलेंगे. स्कूटर में दिया गया डिस्प्ले आपके फोन की सभी जरूरी डिटेल्स दिखाता है.

कंपनी का यह स्कूटर तीन कलर ऑप्शन- मैटेलिक मैट प्लेटिनम सिल्वर, मैटेलिक रॉयल ब्रॉन्ज और मैटेलिक मैट ब्लैक में लाया गया है. इसमें ईको परफॉर्मेंस अल्फा (SEP-α) इंजन, इंजन ऑटो स्टॉप और साइलेंट स्टार्टर सिस्टम जैस फीचर्स दिए गए हैं. Eco Performance Alpha इंजन तकनीक की बात करें तो यह स्कूटर को रेड लाइट पर ऑटोमैटिकली बंद कर देती है, जिससे फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ जाती है. जैसे ही राइडर थ्रॉटल करता है, तो इंजन फिर से चालू हो जाता है.

इंजन और पावर

इसमें 125 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 8.6ps की पावर और 10.0Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसका वजन 111 Kg और फ्यूल टैंक कैपिसिटी 5.5 लीटर की है. इस प्रीमियम स्कूटर में साइलेंट स्टार्टर सिस्टम भी है, जो स्कूटर को स्टार्ट करते समय बेहद कम आवाज करता है. इसमें 12 इंच के रियर टायर व्हील दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं.

ऐसे हैं फीचर्स

इसमें सुजुकी राइड कनेक्ट का फीचर भी दिया गया है, जो ब्लूटूथ-इनेबल डिजिटल कंसोल के साथ आता है. इसके जरिए आपको स्कूटर की स्क्रीन पर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल्स, एसएमएस और व्हाट्सएप अलर्ट के साथ मिस्ड कॉल और एसएमएस अलर्ट की भी मिलती है. डिजिटल कंसोल में ओवर स्पीड वार्निंग, फोन बैटरी लेवल और लोकेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय भी दिखता है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं