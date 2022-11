Tata की नई सीएनजी कार बढ़ाएगी WagonR-Celerio की टेंशन! लुक-फीचर्स सब धांसू

Tiago NRG CNG Launch: टाटा मोटर्स जल्द ही मारुति वैगनआर और सिलेरियो की टेंशन बढ़ाने जा रही है. कंपनी भारत में अपनी एक और सीएनजी गाड़ी लॉन्च करेगी. यह कंपनी की टियागो एनआरजी का सीएनजी वर्जन (Tiago NRG iCNG) होगा. यह कंपनी की Tata Tiago NRG पर बेस्ड होगी. कंपनी ने अपने YouTube चैनल पर अपकमिंग Tiago NRG iCNG का एक टीज़र वीडियो जारी किया है. इसमें कंपनी ने इसे "भारत की पहला टफरोडर सीएनजी" कहा है. टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है.

क्या होगी कीमत

बता दें कि स्टैंडर्ड टियागो हैचबैक पहले से ही सीएनजी विकल्प में आती है. टियागो सीएनजी की कीमत 6.30 लाख रुपये से शुरू होकर 7.82 लाख रुपये (दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम) तक जाती है. वहीं, टियागो एनआरजी की कीमत वर्तमान में 6.42 लाख रुपये से 7.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि टियागो एनआरजी iCNG को की कीमत पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 90,000 रुपये ज्यादा हो सकती है.

