Ford का प्लांट खरीदने की दौड़ में Tata Motors ने मारी बाजी, यहां बनाई जाएंगी इलेक्ट्रिक कारें!

Ford का प्लांट खरीदने की दौड़ में Tata Motors ने मारी बाजी, यहां बनाई जाएंगी इलेक्ट्रिक कारें!

Tata To Take Over Ford’s Sanand Plant: पिछले साल भारत में कामकाज बंद करने का फैसला करने के बाद अप्रैल 2022 में फोर्ड इंडिया ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है. अब गुजरात के सानंद में स्थित फोर्ड के प्रोडक्शन प्लांट में टाटा मोटर्स उत्पादन करेगी. माना जा रहा है कि इस प्लांट में टाटा की इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाएंगी.