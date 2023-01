Tata से किसी को ये उम्मीद नहीं थी! 20 साल बाद ले आई ऐसी कार, जो मचा देगी बवाल

Tata Sierra EV: टाटा मोटर्स ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 (Auto Expo 2023) में 4 इलेक्ट्रिक कारों को पेश करके मोटर वाहन उद्योग में हलचल मचा दी है. कंपनी ने अपनी हैरियर एसयूवी का ईवी वर्जन, टाटा कर्व और टाटा अविन्या का इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट दिखाया. हालांकि सबसे आखिरी में दिखाई गई Tata Seirra EV की उम्मीद किसी को नहीं थी. इसे ऑटो एक्सपो 2020 में भी दिखाया गया था, हालांकि इस बार पेश किया गया मॉडल प्रोडक्शन के काफी करीब नजर आता है. ईवी अवतार में सिएरा की वापसी ने उत्साही लोगों की रुचि को बढ़ा दिया है. सिएरा ई-एसयूवी 2025 तक बिक्री पर जाएगी और ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल के साथ एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन एडिशन भी लाया जाएगा.

20 साल बाद वापसी

बता दें कि टाटा सीएरा ने 20 साल बाद वापसी की है. 90 के दशक में Sierra देश की सबसे भरोसेमंद SUVs में से एक थी. 2020 ऑटो एक्सपो में, टाटा मोटर्स ने सिएरा कॉन्सेप्ट को पेश किया था, जो तीन दरवाजे और इलेक्ट्रिक मॉडल के रूप में लाई गई थी. तीन साल बाद अब हमें उसी सिएरा ईवी का एक एडवांस वर्जन देखने को मिलता है. इस बार 5-डोर लेआउट दिया गया है. SUV में डुअल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं.

Tata Motors Unveiled Tata Sierra EV at Auto Expo 2023. near-production concept electric vehicles. Here is The Close Look#AutoExpo2023 #TataMotors #TataMotorsAtAE23 #HarrierEV #Sierra @TataMotors pic.twitter.com/HBxDSV6fH5

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) January 14, 2023