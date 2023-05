Tata Nexon नए अवतार में काटने आ रही बवाल! लीक हुई ये तस्वीर, खुद देखें डिजाइन

क्या नया मिलेगा



नई Tata Nexon फेसलिफ्ट में नए अलॉय व्हील दिए जाएंगे. मौजूदा मॉडल में अलॉय व्हील का एक साधारण डिजाइन मिलता है, लेकिन फेसलिफ्ट में शार्प दिखने वाली यूनिट्स होंगी. कार की प्रोफाइल पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन आगे और पीछे की तरफ काफी बदलाव किए जा सकते हैं. इसमें सिंगल-पीस LED डीआरएल, निचले आधे हिस्से में हेडलैंप यूनिट और अपडेटेड बम्पर दिया जाएगा. पीछे की ओर, कनेक्टिंग एलईडी स्ट्रिप और स्पोर्टी रियर बम्पर के साथ टेल लैंप नए होंगे.

TATA NEXON FACELIFT

WHAT’s NEW:

• NEW FRONT DESIGN & SHARP DRLS with tweaked grille

• NEW TAIL-LIGHT & ALLOY wheels

• 10” Instrument cluster, 360 Degree camera, Digital instrument cluster & Blue leather seats

