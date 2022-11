Tata Tigor EV नए अवतार में हुई लॉन्च, सिंगल चार्ज में दिल्ली से पहुंचाएगी चंडीगढ़, कीमत ₹12.49 लाख

2022 Tata Tigor EV Price and Features: टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी Tigor EV को नए अवतार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक सेडान कार में कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं और अब सिंगल चार्ज रेंज को भी बढ़ा दिया है. कंपनी की यह गाड़ी अब फुल चार्ज होने पर 315 किमी. तक का सफर कर पाएगी. यानी इस ईवी के जरिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ भी जा सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 12.49 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने वेरिएंट में भी बदलाव किया है और अब टॉप वेरिएंट के रूप में XZ+ LUX को पेश किया है.

हर वेरिएंट की कीमत (सभी कीमतें एक्स-शोरूम)

XE 12,49,000 रुपये

XT 12,99,000 रुपये

XZ+ 13,49,000 रुपये

XZ+ LUX 13,75,000 रुपये

इन फीचर्स को जोड़ा गया

यह इलेक्ट्रिक कार अब एक नए मैग्नेटिक रेड कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध होगी. टिगोर ईवी में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स और क्रूज़ कंट्रोल जैसे नए लग्जरी और कंफर्ट फीचर्स को भी जोड़ा गया है. इसमें मल्टी-मोड रेजेन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी, iTPMS और टायर पंचर रिपेयर किट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो आपके सफर को आसान बना देते हैं.

Tata Tigor EV Launched in a new avatar.

some new features added

single charge range increased as well.

now offer 315 km on full charge.

Price Starts at Rs 12.49 lakh.@TataMotors_Cars @Tatamotorsev #TataMotors #TataTigorEV pic.twitter.com/OUxb1kfBtp

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) November 23, 2022