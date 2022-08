Best Deal On Used Cars: सस्ते में ऐसे मिलेगी पुरानी कार, खरीदते समय इन टिप्स को जरूर करें फॉलो

Tips For Getting Best Deal On Used Car: अगर आप पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप किफायती दाम में पुरानी कार खरीद सकते हैं. इसीलिए आज हम आपको तीन टिप्स देने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप पुरानी कार को अच्छी डील में खरीद सकते हैं. हालांकि, पुरानी कारों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं लेकिन इस लेख उनके बारे में नहीं बल्कि सिर्फ इस बारे में आपको बताएंगे कि पुरानी कार खरीदने का सौदा कैसे करें.

जल्दबाजी न करें

कार खरीदने में जल्दबाजी न करें क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप उन बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिनसे आपको कार अच्छी डील में मिल सकती है. इसके अलावा, जल्दबाजी की तो हो सकता है कि आप कार को मार्केट प्राइस से ज्यादा पर खरीद लें. इसलिए, जब भी पुरानी कार खरीदें तो आराम से अपने सभी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लें और फिर सभी ऑप्शन्स को कंपेयर करें, तभी किफायती और अच्छी कार खरीदें.

जो कमियां हैं, उन्हें ओनर के सामने रखें

अच्छी डील पर पुरानी कार खरीदने का यह सबसे कारगर तरीका है. आप कार को अच्छे से परखें और फिर जो भी कमियां उसमें नजर आएं, उन्हें कार ओनर को जरूर बताएं. इसके साथ ही, उन कमियों को दूर करने के लिए होने वाले खर्च के बारे में उन्हें बताएं. बेहतर डील क्रैक करने के लिए यह ट्रिक काफी काम आती है. ऐसा करके आप कार के मौजूदा ओनर से उसकी मांगी हुई कीमत में पैसे कम करा सकेंगे.

मोलभाव अच्छे से करें

पुरानी चीज की खरीदारी मोलभाव पर काफी निर्भर करती है. आप जितने बेहतर तरीके से मोलभाव कर सकते हैं, उतनी ही अच्छी डील मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है. कार खरीदते समय उसके मौजूदा ओनर को यह एहसास न होने दें कि आपको वही कार बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं, वह खरीदनी है. उन्हें ऐसा दिखाएं, जैसे आपके पास कई ऑप्शन हैं और आप उन्हें भी चुन सकते हैं.

