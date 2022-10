Zee News Select: बस एक क्लिक में पढ़ें ऑटो की 10 बड़ी खबरें | 04 October 2022

Car Price Hike: महंगी हो गई ये सस्ती कार, Maruti WagonR को देती है टक्कर । Click here to read full story

Citroen C3: इसके 1.2 पेट्रोल लाइव वेरिएंट की 5.88 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 5.71 लाख रुपये थी. इसकी कीमत में 17,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 1.2 पेट्रोल फील वेरिएंट की कीमत 6.80 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 6.63 लाख रुपये थी.

Tata Safari और Harrier पर भारी डिस्काउंट, इन त्योहारों पर सस्ते में खरीदने का मौका! Click here to read full story

Car Offers: Tata Tiago हैचबैक पर 23,000 तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है. इसमें 10,000 रुपये की नकद छूट, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट लाभ शामिल है.

ऐसा धुंआ देने लगे आपकी Car, तो बड़ी परेशानी कर रही इंतजार, तुरंत करें यह काम । Click here to read full story

Car care tips: अगर आपकी कार के साइलेंसर से भी धुआ काले रंग का निकल रहा है तो सावधान हो जाइए. यह धुंआ बताता है कि इंजन जरूरत से ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल कर रहा है. आइए जानते हैं इस समस्या को कैसे ठीक करें

ये हैं देश की सबसे ज्यादा माइलेज वाली SUV, 1 लीटर पेट्रोल-डीजल में चलेंगी 28KM । Click here to read full story

Best Mileage SUV: फ्यूल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण भारतीय कार खरीदार अधिक किफायती और हरित विकल्प, जैसे- सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने लगे हैं.

नई कार खरीदने पर बचत ही बचत, Honda लाई जबर्दस्त ऑफर, इस महीने तगड़ा डिस्काउंट । Click here to read full story

Honda Cars discount: अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और होंडा पर भरोसा करते हैं, तो कुल मिलाकर यह आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है. आइए जानते हैं किस गाड़ी पर कितना डिस्काउंट है.

Komaki ने लॉन्च किया हाई स्पीड वाला सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ इतनी है कीमत । Click here to read full story

Komaki Electric Scooter: कोमाकी के मुताबिक, उसका हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सफेद और नीले रंग सहित सात अलग-अलग रंग विकल्पों में उपलब्ध होगा. इसमें टैब जैसा बड़ा टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें नेविगेशन सपोर्ट मिलेगी.

Second Hand Bike खरीदने वाले सावधान! लुटने से बचना है तो चेक कर लेना ये 5 चीजें । Click here to read full story

Things to check before buying a used bike: बढ़ी संख्या में लोग सेकेंड हैंड बाइक्स का ऑप्शन चुनते हैं. मगर अक्सर लोग सेकेंड हैंड बाइक खरीदने के बाद परेशान हो जाते हैं. जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा वह सही ही हो.

खुल गई इस कंपनी की किस्मत! कभी नहीं बिकी थीं इतनी कारें, जितनी सितंबर में बेच डालीं । Click here to read full story

Car Sells Report: सितंबर 2022 में 11,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ सेल्टोस, किआ की सबसे अधिक बिकने वाली कार रही. इसके बाद सोनेट की 9,291 यूनिट्स, कैरेंस की 5,233 यूनिट्स और कार्निवाल की 333 यूनिट्स की बिक्री हुई.

Kia यूजर्स के लिए अलर्ट! इस गाड़ी के Airbag Software में खराबी, कंपनी मंगा रही वापस । Click here to read full story

Kia Car Airbags: किआ ने अपनी एक गाड़ी को एयरबैग सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते वापस मंगाया है. गाड़ी के एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल (ACU) सॉफ्टवेयर में किसी भी खामी का निरीक्षण करने के लिए यह रिकॉल अभियान चलाया जा रहा है.

सावधान! चप्पल पहनकर मत चलाना बाइक, वरना कटेगा 1000 रुपये का चालान । Click here to read full story

Traffic Rules: सरकार द्वारा जारी नियम कहता है कि कोई भी चप्पल पहनकर बाइक नहीं चलाएगा. बाइक चलाने के लिए पूरी तरह से बंद जूते ही पहनने जरूरी हैं.

