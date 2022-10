Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो की 5 बड़ी खबरें | 26 October 2022

इन छोटी SUVs ने मचाई धूम, सबसे ज्यादा इसपर प्यार लुटा रहे लोग; वेन्यू का बुरा हाल! Click here to read full story

SUVs: सितंबर 2022 में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी मारुति सुजुकी ब्रेजा रहा. हाल ही में इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया गया था, जिसमें डिजाइन और फीचर्स में बड़े अपडेट किए गए थे.

Cars In Demand: त्योहारों पर मची ऐसी कारों की 'लूट'! इन गाड़ियों की बढ़ गई डिमांड । Click here to read full story

Popular Vehicle Type: सर्वे के अनुसार, 31 प्रतिशत लोग एसयूवी वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं. इसके बाद कॉम्पैक्ट कारों की 28 प्रतिशत डिमांड है. पिछले साल की तुलना में एसयूवी वाहनों की डिमांड में पांच गुना वृद्धि हुई है.

आधी बांह की शर्ट पहनकर बाइक चलाने पर कटेगा चालान? बाहर जाने से पहले जान लें नियम । Click here to read full story

Bike Challan: कुछ लोगों को लगता है कि आधी बांह की शर्ट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों का चालान काटने का नियम है. जबकि, हकीकत में ऐसा नहीं है. मौजूदा मोटर वाहन एक्ट में आधी बांह की शर्ट पहनकर बाइक चलाने पर चालान काटने का कोई प्रावधान नहीं है.

EVs: सबसे ज्यादा इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे लोग, क्या आपको भी है पसंद? । Click here to read full story

Tata Motors: बीते सितंबर महीने की बात करें तो टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं. टाटा मोटर्स ने Nexon EV Prime, Nexon EV Max और Tigor EV की मिलाकर कुल 2,831 यूनिट्स बेची हैं, जो 217.02 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ है.

Brezza CNG देगी 30km का माइलेज! इतनी होगी कीमत; लीक हुई जानकारी । Click here to read full story

Brezza CNG: पावरट्रेन की बात करें तो Maruti Brezza CNG को 1.5L K15C पेट्रोल इंजन और स्मार्ट हाइब्रिड तकनीक के साथ पेश किया जा सकता है. सेटअप को सीएनजी किट से जोड़ा जाएगा. CNG वर्जन का पावर और टॉर्क आउटपुट रेगुलर पेट्रोल इंजन से थोड़ा कम होगा.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर