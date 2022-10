Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो की 10 बड़ी खबरें | 31 October 2022

देश में सबसे ज्यादा बिके ये 10 स्कूटर्स, इसने जीता सबसा दिल, लोगों ने खूब खरीदा! Click here to read full story

Best Scooters: पिछले कुछ महीनों में ऑटोमोबाइल उद्योग में सकारात्मक सुधार देखा जा रहा है. वाहनों की बिक्री बढ़ी है. निजी वाहनों की बिक्री में तेजी आई है. ऐसे में चलिए आपको सितंबर 2022 में सबसे ज्यादा बिके 10 स्कूटर्स के बारे में बताते हैं.

Maruti ने किया धमाका! CNG वर्जन में लॉन्च हुई Baleno और XL6, बस इतनी है कीमत । Click here to read full story

Maruti Suzuki CNG Cars: मारुति सुजुकी ने सोमवार को Nexa डीलरशिप पर बिकने वाली पहली सीएनजी गाड़ियां लॉन्च की है. ये दोनों गाड़ियां Maruti Baleno CNG और Maruti XL6 CNG हैं.

इन 3 बाइक्स को आंख बंद करके खरीद लीजिए, माइलेज में सबसे ऊपर, कीमत में कम । Click here to read full story

Best mileage bikes in india 2022: आज हम आपको बता रहे हैं कम बजट में आने वाली और सबसे ज्यादा माइलेज (Best Mileage Bikes) देने वाली 3 बाइक्स के बारे में. इनमें से किसी भी बाइक को खरीदना आपके लिए घाटे का सौदा नहीं रहेगा.

Alto, Wagon R से भी ज्यादा माइलेज दे रही ये कार, कीमत सिर्फ 5.25 लाख; फीचर हैं धांसू । Click here to read full story

Maruti Suzuki Celerio का माइलेज Alto और Wagon R से भी ज्यादा है. वेरिएंट के हिसाब से मारुति सेलेरियो माइलेज 25.24 किलोमीटर से लेकर 35.6 किलोमीटर तक का माइलेज दे सकती है.

ज्यादातर लोग गलत तरीके से लगाते हैं कार का हैंडब्रेक! सही से ऐसे करें इसका इस्तेमाल । Click here to read full story

Car Handbrake: अगर आपने कार को प्लेन सरफेस पर पार्क किया है, तो आप गियर को न्यूट्रल में शिफ्ट करके हैंडब्रेक लीवर को खींच सकते हैं.

अपनी गाड़ी में जरूर लगवा लें यह सस्ती डिवाइस, इसके आगे फेल हैं सारे Safety फीचर । Click here to read full story

Car Accessories to Buy: यहां हम आपको एक ऐसी कार एक्सेसरीज के बारे में बता रहे हैं, जो नई और पुरानी दोनों कारों में लगवाई जा सकती है. यह ना सिर्फ आपकी सेफ्टी करती है, बल्कि सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है.

पेट्रोल की भी होती है एक्सपायरी डेट? इतने दिन Car खड़ी रहने पर हो सकता है खराब । Click here to read full story

Shelf Life of Petrol: कई बार हफ्तों या महीनों तक भी गाड़ी के टैंक में पेट्रोल भरा हुआ रहता है. क्या इसमें भरा पेट्रोल खराब होता है? अगर हां तो कितने दिन में? आइए जानते हैं इसका जवाब

Driving Licence बनवाने के लिए अब नहीं जाना होगा RTO, घर बैठे ऐसे बनवाएं DL । Click here to read full story

Driving licence Online: मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) जरूरी है. पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाता है और फिर उसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाता है.

Gun दिखाकर लूट ली Fortuner, ऐसी स्थिति में तुरंत करें ये 3 काम, नुकसान से बच जाएंगे । Click here to read full story

Things to do after Car Stolen: दिल्ली में बंदूक दिखाकर एक शख्स से उसकी टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) एसयूवी लूट ली. हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाएं, यानी आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए.

पुरानी कार खरीदें तो ऐसे चेक करें सस्पेंशन और स्टीयरिंग, पता चल जाएंगी खामियां । Click here to read full story

Used Car Tips: पुरानी कार खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए. कार को अच्छे से चेक करना चाहिए. उसका इंजन, स्टीयरिंग, गियरबॉक्स, क्लच प्लेट और सस्पेंशन को चेक किए बिना कार न खरीदें. ऐसा करने के दो फायदे हैं.

