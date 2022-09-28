Toyota Hyryder और Hyundai Creta की कीमतें, हर वेरिएंट का दाम चेक करें और फिर खरीदें
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Toyota Hyryder और Hyundai Creta की कीमतें, हर वेरिएंट का दाम चेक करें और फिर खरीदें

Hyryder And Creta Price: टोयोटा की ओर से पेश की गई नई हाइराइडर (Toyota Hyryder) एसयूवी के कुछ वेरिएंट की कीमतें पहले ही जारी की जा चुकी थीं और बाकी के वेरिएंट्स की कीमतें अब जारी कर दी गई हैं.

Last Updated: Sep 28, 2022, 05:49 PM IST

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Toyota Hyryder और Hyundai Creta की कीमतें, हर वेरिएंट का दाम चेक करें और फिर खरीदें

Hyryder & Creta Price List: टोयोटा की ओर से पेश की गई नई हाइराइडर (Toyota Hyryder) एसयूवी के कुछ वेरिएंट की कीमतें पहले ही जारी की जा चुकी थीं और बाकी के वेरिएंट्स की कीमतें अब जारी कर दी गई हैं. इसके माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट की कीमतें 10.48 लाख रुपये से 17.19 लाख रुपये तक हैं जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की कीमतें 15.11 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये के बीच हैं. बाजार में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा से होगा. इसकी कीमतें 1,044,000 रुपये से 1,818,000 रुपये के बीच हैं. चलिए, आपको दोनों के हर वेरिएंट की कीमत बताते हैं.

Toyota Hyryder के सभी वेरिएंट की कीमतें

-- Toyota Hyryder E (माइल्ड हाइब्रिड MT)- 10.48 लाख रुपये
-- Toyota Hyryder S (माइल्ड हाइब्रिड MT)- 12.28 लाख रुपये
-- Toyota Hyryder G (माइल्ड हाइब्रिड MT)- 14.34 लाख रुपये
-- Toyota Hyryder V (माइल्ड हाइब्रिड MT)- 15.89 लाख रुपये
-- Toyota Hyryder S (माइल्ड हाइब्रिड AT)- 13.48 लाख रुपये
-- Toyota Hyryder G (माइल्ड हाइब्रिड AT)- 15.54लाख रुपये
-- Toyota Hyryder V (माइल्ड हाइब्रिड AT)- 17.09 लाख रुपये
-- Toyota Hyryder V (माइल्ड हाइब्रिड MT, AWD)- 17.19 लाख रुपये
-- Toyota Hyryder S (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT)- 15.11 लाख रुपये
-- Toyota Hyryder G (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT)- 17.49 लाख रुपये
-- Toyota Hyryder V (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT)- 18.99 लाख रुपये

Hyundai Creta के सभी वेरिएंट की कीमतें

-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed Manual CRETA - E (1,044,000 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed Manual CRETA - EX (1,137,600 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed Manual CRETA - S (1,260,600 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6 speed iMT Creta-S iMT (1,283,600 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed Manual  Creta-S+ Knight (1,351,200 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed Manual Creta-S+ Knight DT (1,351,200 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed Manual CRETA- SX Executive Trim(P)- (1,359,300 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed Manual CRETA - SX (1,438,100 रुपये)
-- 1.4 l Kappa Turbo GDi Petrol 7-Speed DCT Creta S+ (1,557,600 रुपये)
-- 1.4 l Kappa Turbo GDi Petrol 7-Speed DCT  Creta S+ DT (1,557,600 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed IVT CRETA - SX IVT (1,586,100 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed IVT CRETA - SX(O) IVT (1,707,100 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed IVT Creta-SX(O) Knight (1,722,000 रुपये)
-- 1.5 l MPi Petrol 6-Speed IVT Creta-SX(O)  Knight DT (1,722,000 रुपये)
-- 1.4 l Kappa Turbo GDi Petrol 7-Speed DCT CRETA - SX(O) Turbo (1,815,100 रुपये)
-- 1.4 l Kappa Turbo GDi Petrol 7-Speed DCT CRETA - SX(O) DT Turbo (1,815,100 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Manual CRETA - DSL E (1,091,200 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Manual CRETA - DSL EX (1,228,600 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Manual CRETA - DSL S (1,356,600 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Manual Creta DSL S+ Knight DT (1,447,200 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Manual Creta DSL S+ Knight (1,447,200 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Manual CRETA - SX Executive Trim(D)-  (1,455,300 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Manual CRETA - DSL SX- (1,543,100 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Manual CRETA - DSL SX(O)-  (1,662,100 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Automatic CRETA - DSL SX(O) AT (1,803,100 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Automatic Creta DSL SX(O) AT Knight (1,818,000 रुपये)
-- 1.5 l U2 CRDi Diesel 6-Speed Automatic Creta DSL SX(O) AT Knight DT (1,818,000 रुपये)

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