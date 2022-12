Tyre Testing: इस खास कमरे में होती है टायर की टेस्टिंग, 50 करोड़ की मशीन, माइक में रिकॉर्ड होती है आवाज

Tyre Manufacturing Process in Hindi: किसी भी वाहन के लिए उसका टायर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह अकेला हिस्सा होता है, जो सीधा सड़क से संपर्क में रहता है. कार या बाइक का टायर वाहन के माइलेज से लेकर उसकी परफॉर्मेंस तक को तय करता है. यही वजह है कि एक टायर को बनाने से पहले कई तरह की टेस्टिंग करना जरूरी होता है. दिग्गज टायर कंपनी JK TYre के विक्रांत प्लांट ने हाल ही में अपने 25 साल पूरे किए हैं. इस मौके पर कंपनी ने टायर की रिसर्च से लेकर इसे तैयार किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया है. यहां हम आपको टायर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बता रहे हैं, जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे.

1. तैयार होता है सैंपल

किसी भी टायर को बाजार में लाने से कंपनी टायर का एक छोटा रूप तैयार करती है. इसे हम प्रोटोटाइप कह सकते हैं. कंपनी टायर में शामिल होने वाले हर मैटिरियल को अलग-अलग टेस्ट करती है. इसकी क्वालिटी की जांच करती है. बाजार के लिए टायर तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया है. इसकी टेस्टिंग, निरीक्षण और क्वालिटी जांच में महीनों लग सकते हैं.

2. ऐसे होती है मैन्युफैक्चरिंग

टायर मैन्युफैक्चरिंग में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल होता है. शुरुआत में तेल, कार्बन ब्लैक, एंटीऑक्सिडेंट्स और अन्य पदार्थो के साथ रबड़ को मिलाया जाता है. इन्हें बैनबरी मिक्सर में उच्च दबाव में एक साथ मिलाया जाता है. उसके बाद सामग्री को अन्य मशीनों में भेजा जाता है. टायर के अलग-अलग पुर्जे तैयार होते हैं. सभी पुर्जे बन जाने के बाद, उन्हें टायर बनाने वाली मशीन में भेज दिया जाता है. टायर पर पैटर्न तैयार किया जाता है और इसके साइज और ब्रैंडिंग लिखी जाती है. एक बार टायर पूरा होने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है.

